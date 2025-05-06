Кабмин провел заседание — какие решения приняли 6 мая

Кабмин детализировал порядок медосмотров и отсрочек.

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Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке. Уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе. Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе. Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и тому подобное.

- Внесены изменения в Положение о Государственной миграционной службе Украины с целью приведения его в соответствие с ЗУ № 4017-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре», в частности, в части обеспечения рассмотрения жалоб, полномочий Государственной миграционной службы по отзыву или разрешению виды на постоянное проживание, отзыв или признание недействительным решение о признании лицом без гражданства, уполномочии ГМС на выдачу приказов, являющихся административными актами, а также согласование с председателями местных государственных администраций назначения на должность руководителей территориальных органов ГМС.

- Внесены изменения в постановление КМУ от 29.07.2009 № 789 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательно-профессиональной программе подготовки магистров по специальности „Публичное управление и администрирование“ отрасли знаний „Публичное управление и администрирование“. Уточнены отдельные положения вышеупомянутого Порядка приема на обучение относительно документов для поступления на обучение, вступительных экзаменов, особенностей отчисления, восстановления/перевода на обучение, аттестации (с учетом норм законодательства о высшем образовании), а также предмет регулирования соответствующего Порядка (для урегулирования особенностей обучения магистров по государственному заказу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы на определенные формы получения образования). Исключен ряд положений Порядка, которые регулируются законодательством о высшем образовании, во избежание их дублирования.

- Утвержден Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индия о безвизовых поездках граждан, пользующихся дипломатическими паспортами, от 25.11.2011, совершенный 18.03.2025 в г. Нью-Дели. Положения Протокола предусматривают отмену визовых требований для въезда и краткосрочного пребывания граждан Украины - предъявителей служебных паспортов на территории Республики Индия до 90 дней и граждан Республики Индия - предъявителей официальных паспортов на территории Украины до 90 дней в течение 180 дней.

- Одобрена Концепция Государственной целевой программы поддержки предприятий, внедряющих лучшие доступные технологии и методы управления на период до 2030 года. Концепция Государственной целевой программы определяет главные предпосылки для поддержки предприятий, внедряющих лучшие доступные технологии и методы управления, а также основания для разработки и утверждения Государственной целевой программы поддержки предприятий, внедряющих лучшие доступные технологии и методы управления. Предполагается разработка Программы на период до 2030 года. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов определено государственным заказчиком Программы.

- Осуществлено распределение в 2025 году остатка средств специального фонда государственного бюджета, полученных от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций на счет для удовлетворения потребностей образования и науки, открытый Министерству образования и науки в Национальном банке, на новую бюджетную программу для предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования, инвентаря и оборудования для школьных столовых (пищеблоков) в объеме 4 млн. 920,2 тыс. гривен. Утверждены Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования, инвентаря и оборудования для школьных столовых (пищеблоков).

- Внесены изменения в Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики с целью приведения их в соответствие с ЗУ № 4150-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия обеспечению устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей и предоставления электронных коммуникационных услуг, а также запрета демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайного и военного положения». Упрощена процедура размещения технических средств электронных коммуникаций на элементах инфраструктуры объекта электроэнергетики с целью предоставления электронных коммуникационных услуг для удовлетворения потребностей военных формирований, в условиях действия военного положения в Украине. Предусмотрено, что если доступ к инфраструктуре объекта электроэнергетики необходим для размещения технических средств электронных коммуникаций с целью предоставления электронных коммуникационных услуг для удовлетворения потребностей военных формирований, образованных в соответствии с законом, такое размещение осуществляется без разработки и выдачи технических условий, проектной документации по доступу к инфраструктуре объекта электроэнергетики и до заключения договора по доступу. Запрещено во время военного или чрезвычайного положения в Украине демонтировать технические средства электронных коммуникаций, размещенные на элементах инфраструктуры объекта электроэнергетики с соблюдением требований законодательства, кроме случаев осуществления таких действий по решению заказчика или суда.

- Переименованы: Западное межрегиональное управление Министерства юстиции в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Образованы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции: Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины; Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Образованы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний: Северо-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции; Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Установлено, что образование вышеупомянутых межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции осуществляется в пределах предельной численности работников территориальных органов Министерства юстиции (включая органы исполнения наказаний), утвержденной постановлением КМУ от 05.04.2014 N 85, и определенных сметой бюджетных ассигнований Министерству и его территориальным органам на 2025 год. Утверждены перечни административно-территориальных единиц, на которые распространяются полномочия соответствующих межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

- Дополнено приложение 2 «Схема тарифных разрядов должностей руководящих, научных, научно-педагогических, педагогических работников, профессионалов, специалистов и других работников бюджетных учреждений, заведений и организаций» к постановлению КМУ от 30.08.2002 № 1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» новым разделом «XLVII. Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению» и определены размеры должностных окладов работников центров по тарифным разрядам в диапазоне от 6 до 16.

- Внесены изменения в постановление КМУ от 20.01. 2023 № 55 «Об утверждении Порядка оформления справок о пребывании лиц в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах» с целью приведения его в соответствие с ЗУ № 4257-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус“ относительно освобождения лиц, находившихся в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление справки. Утвержден, среди прочего, образец справки о пребывании гражданина Украины в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины и возложены на Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины, полномочия по выдаче таких справок.

- Внесены изменения в Порядок использования средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения с целью упорядочения и уточнения процедур использования средств, со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, открытого Минздравом в Национальном банке для зачисления добровольных взносов (благотворительных пожертвований) от физических и юридических лиц частного права и/или публичного права, которые являются источником формирования специального фонда государственного бюджета учитываются по коду бюджетной классификации «Средства, полученные Министерством здравоохранения Украины н Урегулированы вопросы подачи предложений заявителями, использования средств в случае возникновения комиссионных расходов в рамках выполнения договора банковского счета, нормы отчетности по использованию средств и состояния реализации проекта, на выполнение которого были распределены средства, а также нормировано перераспределение товаров и нормы предварительной оплаты в договорах. Урегулирован вопрос положительной курсовой разницы после зачисления средств на счет специального фонда государственного бюджета, открытый в Казначействе, которая возникает в процессе конвертации валюты со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, путем принятия решения Комиссии о возможности распределения и/или передачи средств.

- Осуществлено распределение средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, открытого Министерству здравоохранения в Национальном банке, в 2025 году, которые являются остатком средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которого были средства, полученные Министерством здравоохранения на счет для удовлетворения потребностей здравоохранения в 2024 году, по направлениям, предусмотренным абзацами вторым и шестым пункта 2 Порядка использования средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, утвержденного постановлением КМУ от 26.04.2022 N 491, в части закуп Установлено, что по новой бюджетной программе, на которую распределяются вышеупомянутые средства, главным распорядителем средств государственного бюджета и ответственным исполнителем является Министерство здравоохранения, а получателем бюджетных средств является государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».

- Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета, с целью покрытия расходов за декабрь 2024 г. объектов государственной, коммунальной и частной собственности, в зданиях (помещениях) которых в период военного положения на безвозмездной основе размещались внутренне перемещенные лица, 89 млн. 882 тыс. 894 гривни, а именно: центральным органам исполнительной власти - 14 млн. 43 тыс. 650 гривен для предоставления компенсации предприятиям, учреждениям и заведениям государственной формы собственности, которые принадлежат к сфере их управления (кроме государственных учебных заведений, указанных в статьях 89 и 90 Бюджетного кодекса Украины); Министерству социальной политики - 69 млн. 682 тыс. 87 гривен для предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию коммунальным заведениям, государственным учебным заведениям, переданным на финансирование из местных бюджетов, и заведениям совместной собственности территориальных громад области и района, находящимся в управлении областных и районных советов; областным государственным администрациям (соответствующим военным администрациям) 6 млн. 157 тыс. 157 гривен для предоставления компенсации частным заведениям (кроме частных учебных заведений). Внесены изменения в распоряжения КМУ от 21.02.2025 № 147 «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета с целью покрытия расходов за октябрь 2024 г. объектов государственной, коммунальной и частной собственности» и от 04.04.2025 № 302 «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета с целью покрытия расходов на ноябрь 2024 г. объектов государственной, коммунальной и частной собственности» в части уменьшения суммы объема расходов из резервного фонда государственного бюджета, выделенных Министерству социальной политики для Одесской и Ровенской областных государственных (военных) администраций для предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование района, которые находятся в управлении областных и районных советов, с целью покрытия расходов на потребленные коммунальные услуги за октябрь, ноябрь 2024 года.

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