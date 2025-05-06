У разі необхідності евакуації керування авто без відповідного права не вважатиметься протиправним – Верховний Суд

Верховний Суд пом’якшив покарання водію, який унаслідок злочинної самовпевненості порушив ПДР і заподіяв потерпілій тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

Фото: avtoconst

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Відшкодування шкоди потерпілому, стан здоров'я членів родини засудженого, можливість мобілізації чи необхідність евакуації не є безумовними підставами для незастосування додаткового покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами.

У разі виникнення обставин крайньої необхідності (зокрема, необхідності евакуації) керування транспортним засобом без відповідного права не вважатиметься протиправним згідно зі ст. 39 КК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20 березня 2025 року по справі 208/1752/21.

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК (порушення ПДР, яке спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Суд звільнив водія від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Апеляційний суд скасував цей вирок, ухваливши власний, за яким призначив засудженому додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. При цьому залишив покарання з випробуванням.

У касаційній скарзі засуджений не погоджується з рішенням апеляційного суду про призначення йому додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив вирок апеляційного суду і пом’якшив засудженому призначене додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 1 року.

ККС ВС зазначив, що санкція ч. 2 ст. 286 КК передбачає можливість застосування додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами. Вказане положення закону України про кримінальну відповідальність має альтернативний характер стосовно його застосування, і вирішення цього питання законодавець відніс до дискреційних повноважень суду, реалізація яких залежить від конкретних обставин кримінального провадження.

Під час призначення як основного, так і додаткового покарання за відповідною частиною ст. 286 КК суди мають враховувати не тільки наслідки, що настали, а й характер та конкретні обставини здійснених особою порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, її ставлення до цих порушень та поведінку після вчинення злочину, за наявності – вину інших причетних до нього осіб (пішоходів, водіїв транспортних засобів, працівників, відповідальних за технічний стан і правильну експлуатацію останніх), обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання, особу винного тощо саме в контексті того, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Як установили суди, унаслідок злочинної самовпевненості засуджений порушив ПДР, потерпілій заподіяно тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя. Відшкодування шкоди потерпілій не є безумовною підставою до того, щоб не призначати додаткового покарання за вказане кримінальне правопорушення а є однією з тих обставин, що беруться до уваги щодо визначення виду та розміру покарання, необхідного, серед іншого, для досягнення мети попередження вчиненню таких злочинів іншими особами за аналогічних обставин.

ККС ВС також відхиляє посилання засудженого на неможливість застосування до нього додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами з огляду на стан здоров’я його дружини.

Хвороба члена родини, на яку посилається сторона захисту, не встановлює заборони до застосування зазначеного додаткового покарання та не є підставою вважати, що призначення такого покарання є явно несправедливим через суворість.

Доводи засудженого про те, що позбавлення його права керувати транспортними засобами перешкодить йому в разі необхідності евакуюватися з прифронтової території, де проживає його родина, не заслуговують на увагу, оскільки в разі погіршення ситуації в м. Кам’янському у зв’язку зі збройною агресією РФ, що вимагатиме вжиття заходів для евакуації, останній не буде позбавлений можливості керувати транспортним засобом навіть без наявності в нього відповідного права, оскільки такі його дії, за наявності ознак крайньої необхідності, визначених в ст. 39 КК, не є протиправними.

Нагадаємо, Верховний Суд, як правило, скасовує рішення судів, які призначають за ухилення від мобілізації покарання з випробуванням – навіть якщо чоловік має утриманні неповнолітню дитину і матір пенсійного віку.

Автор: Наталя Мамченко

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