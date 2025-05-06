В случае необходимости эвакуации управление автомобилем без соответствующего права не будет считаться противоправным – Верховный Суд

Верховный Суд смягчил наказание водителю, который из-за преступной самоуверенности нарушил ПДД и причинил потерпевшей тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Фото: avtoconst

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Возмещение ущерба потерпевшему, состояние здоровья членов семьи осужденного, возможность мобилизации или необходимость эвакуации не являются безусловными основаниями для неприменения дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.

В случае возникновения обстоятельств крайней необходимости (в частности, необходимости эвакуации) управление транспортным средством без соответствующего права не будет считаться противоправным согласно ст. 39 УК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 марта 2025 года по делу 208/1752/21.

Обстоятельства дела

Местный суд признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему). Суд освободил водителя от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком.

Апелляционный суд отменил этот приговор, вынеся собственный, которым назначил осужденному дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 3 года, оставив при этом наказание с испытательным сроком.

В кассационной жалобе осужденный не согласился с решением апелляционного суда о назначении дополнительного наказания.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд изменил приговор апелляционного суда, смягчив дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до 1 года.

КУС ВС отметил, что санкция ч. 2 ст. 286 УК предусматривает возможность применения дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами. Это положение закона имеет альтернативный характер, и законодатель отнес его применение к дискреционным полномочиям суда, зависящим от конкретных обстоятельств уголовного производства.

При назначении как основного, так и дополнительного наказания по ч. 2 ст. 286 УК суды должны учитывать не только последствия, но и характер и конкретные обстоятельства нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, отношение лица к этим нарушениям, его поведение после совершения преступления, вину других причастных лиц (пешеходов, водителей, работников, ответственных за техническое состояние транспорта), обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, личность виновного и т.д. Наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения новых правонарушений.

Суды установили, что из-за преступной самоуверенности осужденный нарушил ПДД, причинив потерпевшей тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Возмещение ущерба потерпевшей не является безусловным основанием для неприменения дополнительного наказания, но учитывается при определении вида и размера наказания для достижения цели предупреждения подобных преступлений.

КУС ВС отклонил доводы осужденного о невозможности применения дополнительного наказания из-за состояния здоровья его жены. Болезнь члена семьи не запрещает применение такого наказания и не свидетельствует о его чрезмерной суровости.

Доводы осужденного о том, что лишение права управления транспортными средствами помешает ему эвакуироваться из прифронтовой территории, где проживает его семья, не были приняты во внимание. В случае ухудшения ситуации в г. Каменском из-за вооруженной агрессии РФ, требующей эвакуации, осужденный сможет управлять транспортным средством даже без соответствующего права, поскольку такие действия при наличии признаков крайней необходимости (ст. 39 УК) не являются противоправными.

Напоминаем, Верховный Суд, как правило, отменяет решения судов, назначающих за уклонение от мобилизации наказание с испытательным сроком, даже если у мужчины на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок и мать пенсионного возраста.

Автор: Наталя Мамченко

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