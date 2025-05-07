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Минюст объяснил, кто может стать владельцем медиа в Украине и как происходит проверка

11:27, 7 мая 2025
Никаких олигархов и агрессоров – государство очищает медиапространство.
Минюст объяснил, кто может стать владельцем медиа в Украине и как происходит проверка
Фото: ukrinform
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Министерство юстиции Украины подготовило разъяснение относительно того, кто имеет право на владение медиа и какие проверки проходят потенциальные владельцы. Это - часть государственной политики по укреплению информационной безопасности и противодействия чрезмерному влиянию на медиапространство.

По словам представителей Минюста, украинское законодательство устанавливает четкие ограничения для лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. В частности, владельцами СМИ не могут быть:

- граждане государства-агрессора;

- компании, связанные с государством-агрессором;

- лица, на которых наложены санкции;

- лица, внесенные в реестр олигархов (согласно закону о деолигархизации).

Кроме того, каждый потенциальный покупатель медиа проходит проверку в Министерстве юстиции, согласно процедуре, утвержденной Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Как проходит проверка:

- Подача заявления с пакетом документов - о деловой репутации, отсутствии судимости, источниках средств, проект договора и т.д.

- Анализ данных - о судимостях, санкциях, налоговых долгах, прозрачности финансирования и соответствии цены покупки рыночной.

- Запросы в госорганы - налоговая, финмониторинг, НБУ и другие структуры предоставляют информацию для проверки.

- Срок проверки - не более 45 дней, а ответы на запросы должны поступать в пределах 10-20 дней.

На основе собранных данных формируется официальная позиция, которую передают в СНБО для окончательного решения.

В Минюсте отмечают, что такой механизм позволяет обезопасить украинское информационное пространство от угроз и гарантировать прозрачность собственности медиа.

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СМИ Министерство юстиции Украины

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