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Мін’юст пояснив, хто може стати власником медіа в Україні та як відбувається перевірка

11:27, 7 травня 2025
Жодних олігархів і агресорів – держава очищає медіапростір.
Мін’юст пояснив, хто може стати власником медіа в Україні та як відбувається перевірка
Фото: ukrinform
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Міністерство юстиції України підготувало роз’яснення щодо того, хто має право на володіння медіа та які перевірки проходять потенційні власники. Це — частина державної політики зі зміцнення інформаційної безпеки та протидії надмірному впливу на медіапростір.

За словами представників Мін’юсту, українське законодавство встановлює чіткі обмеження для осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці. Зокрема, власниками ЗМІ не можуть бути:

  • громадяни держави-агресора;
  • компанії, пов’язані з державою-агресором;
  • особи, на яких накладено санкції;
  • особи, внесені до реєстру олігархів (згідно із законом про деолігархізацію).

Крім того, кожен потенційний покупець медіа проходить перевірку в Міністерстві юстиції, згідно з процедурою, затвердженою Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.

Як проходить перевірка:

  • Подача заяви з пакетом документів — про ділову репутацію, відсутність судимості, джерела коштів, проект договору тощо.
  • Аналіз даних — щодо судимостей, санкцій, податкових боргів, прозорості фінансування та відповідності ціни купівлі ринковій.
  • Запити до держорганів — податкова, фінмоніторинг, НБУ та інші структури надають інформацію для перевірки.
  • Строк перевірки — не більше 45 днів, а відповіді на запити мають надходити в межах 10–20 днів.

На основі зібраних даних формується офіційна позиція, яку передають до РНБО для остаточного рішення.

У Мін’юсті наголошують, що такий механізм дозволяє убезпечити український інформаційний простір від загроз і гарантувати прозорість власності медіа.

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ЗМІ Міністерство юстиції України

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