Мін’юст пояснив, хто може стати власником медіа в Україні та як відбувається перевірка

Міністерство юстиції України підготувало роз’яснення щодо того, хто має право на володіння медіа та які перевірки проходять потенційні власники. Це — частина державної політики зі зміцнення інформаційної безпеки та протидії надмірному впливу на медіапростір.
За словами представників Мін’юсту, українське законодавство встановлює чіткі обмеження для осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці. Зокрема, власниками ЗМІ не можуть бути:
Крім того, кожен потенційний покупець медіа проходить перевірку в Міністерстві юстиції, згідно з процедурою, затвердженою Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.
Як проходить перевірка:
На основі зібраних даних формується офіційна позиція, яку передають до РНБО для остаточного рішення.
У Мін’юсті наголошують, що такий механізм дозволяє убезпечити український інформаційний простір від загроз і гарантувати прозорість власності медіа.
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