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США планує посилити контроль над експортом AI-чипів до Китаю

20:30, 6 травня 2025
США хочуть впровадити технологію геолокації в AI-чипи для запобігання їхньому нелегальному експорту до Китаю.
США планує посилити контроль над експортом AI-чипів до Китаю
Джерело фото: REUTERS/Stephen Nellis
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У США конгресмен Білл Фостер запропонував законопроєкт, що передбачає впровадження технологій геолокації в AI-чипи таких, як виробляє Nvidia, для запобігання їхньому нелегальному експорту до Китаю. Ініціатива має на меті посилити національну безпеку та запобігти використанню цих чипів у військових цілях. Про це пише Reuters.

Законопроект зобов'яже американські регулятори розробити правила у двох ключових сферах: відстеження чіпів, щоб гарантувати, що вони знаходяться там, де їм дозволено перебувати згідно з ліцензіями експортного контролю, та запобігання завантаженню цих чіпів, якщо вони належним чином не ліцензовані згідно з ліцензіями експортного контролю.

Хоча технологія для перевірки місцезнаходження чіпів ще не набула широкого застосування, вона вже існує, пише видання. За словами двох джерел, безпосередньо обізнаних з роботою компанії, Google вже відстежує місцезнаходження власних чипів штучного інтелекту та інших пристроїв у своїй величезній мережі центрів обробки даних з метою безпеки.

Законопроект Фостера дасть Міністерству торгівлі США шість місяців на розробку правил, які вимагатимуть використання цієї технології.

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США Китай штучний інтелект

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