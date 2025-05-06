Пішов з життя письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Художні твори Валерія Шевчука перекладено 22 мовами світу.

Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

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6 травня у віці 85 років пішов з життя Валерій Шевчук — письменник-шістдесятник, лауреат Шевченківської премії, один із фундаторів Житомирської прозової школи. Про це повідомила Житомирська обласна військова адміністрація.

Валерій Шевчук залишив по собі величезну літературну спадщину: понад 150 художніх і наукових книжок, близько 500 наукових і публіцистичних статей з історії літератури, переклади та інтерпретації творів давньоукраїнської літератури.

Його творчість охоплює три основні напрямки: історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі праці. Серед найвідоміших творів Валерія Шевчука — романи «Дім на горі», «Три листки за вікном» та «Птахи з невидимого острова» та інші.

Валерій Шевчук був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, премії фонду Антоновичів, літературних премій ім. Є. Маланюка, О. Пчілки, О. Копиленка, І. Огієнка, премії в галузі гуманітарних наук «Визнання». Художні твори письменника перекладено 22 мовами світу.

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