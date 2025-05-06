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Ушел из жизни писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

14:45, 6 мая 2025
Художественные произведения Валерия Шевчука переведены на 22 языка мира.
Ушел из жизни писатель-шестидесятник Валерий Шевчук
Фото: Житомирская областная военная администрация
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6 мая в возрасте 85 лет ушел из жизни Валерий Шевчук — писатель-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии, один из основателей Житомирской прозаической школы. Об этом сообщила Житомирская областная военная администрация.

Валерий Шевчук оставил после себя огромное литературное наследие: более 150 художественных и научных книг, около 500 научных и публицистических статей по истории литературы, переводы и интерпретации произведений древнеукраинской литературы.

Его творчество охватывает три основных направления: историческую прозу, произведения о современной жизни и литературоведческие труды. Среди самых известных произведений Валерия Шевчука — романы «Дом на горе», «Три листка за окном» и «Птицы с невидимого острова», а также другие.

Валерий Шевчук был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, премии фонда Антоновичей, литературных премий им. Е. Маланюка, О. Пчилки, А. Копыленко, И. Огиенко, премии в области гуманитарных наук «Признание». Художественные произведения писателя переведены на 22 языка мира.

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