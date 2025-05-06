США планирует усилить контроль над экспортом AI-чипов в Китай

США хотят внедрить технологию геолокации в AI-чипы для предотвращения их нелегального экспорта в Китай.

Источник фото: REUTERS/Stephen Nellis

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В США конгрессмен Билл Фостер предложил законопроект, предусматривающий внедрение технологий геолокации в AI-чипы, такие как производит Nvidia, чтобы предотвратить их нелегальный экспорт в Китай. Инициатива направлена на усиление национальной безопасности и предотвращение использования этих чипов в военных целях. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект обяжет американские регулирующие органы разработать правила в двух ключевых сферах: отслеживание чипов, чтобы гарантировать, что они находятся там, где им разрешено находиться в соответствии с лицензиями экспортного контроля, и предотвращение их загрузки, если они не имеют соответствующих лицензий.

Хотя технология для проверки местоположения чипов пока не получила широкого распространения, она уже существует, пишет издание. По словам двух источников, непосредственно знакомых с работой компании, Google уже отслеживает местоположение собственных чипов искусственного интеллекта и других устройств в своей огромной сети дата-центров в целях безопасности.

Законопроект Фостера даст Министерству торговли США шесть месяцев на разработку правил, которые потребуют использования этой технологии.

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