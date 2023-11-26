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На Київщині намагалися продати червонокнижне дитинча рисі: тварина була у жахливому стані, фото

08:22, 26 листопада 2023
Рись тримали в неналежних умовах, вона була хвора та знесилена.
На Київщині намагалися продати червонокнижне дитинча рисі: тварина була у жахливому стані, фото
Фото: facebook.com/ursaua1
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На Київщини не допустили продаж через Інтернет червонокнижного дитинча рисі. Тваринку тримали в неналежних умовах, тому вона була знесилена. Про це розповідає зоозахисна організація URSA у Facebook.

Зоозахисники дізналися про оголошення й написали продавцю. Однак крім них, до справи взялися працівники Обухівського районного управління поліції.

У ході фіктивного продажу правоохоронці вилучили рись та направили на перетримку для врятованих диких тварин.

"Після неналежного утримання дитинча потребувало тривалого лікування. У неї діагностували анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням і діареєю. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки", - йдеться у повідомленні зоозахисників. 

Рись назвали Урса. Вона, на щастя, відновилася та одужала. Її перевели з ізолятора у великий теплий вольєр, де вона продовжує свою реабілітацію.

Після вилучення тварини слідством було встановлено наступні обставини:

  • тварина належить до виду червонокнижної євразійської рисі;
  • вади здоров'я та недостатній для віку розвиток спричинені умовами утримання, які не відповідають біологічним особливостям;
  • рись незаконно вилучили з дикої природи, ввезли й утримували.

Фото: facebook.com/ursaua1

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