Єврокомісія виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів, — Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз вирішив надати Україні допомогу у 50 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х (Твіттер).

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "лінії солідарності" і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - написала вона.

У листі до Президента Володимира Зеленського фон дер Ляєн зазначила, що покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки.

Нагадаємо, що росія стала часто обстрілювати портову інфраструктуру Одеської області.

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