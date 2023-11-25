Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів

Ухилянти мали назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.

Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів, які мали намір потрапити за кордон, використовуючи слово-пароль, аби їх не вирахували.

Як повідомляє прикордонна служба, чоловіки мали назвати слово-пароль "картопля" при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.

Зазначається, що вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Проте, це не допомогло.

"Прикордонники зупинили провідника та 5 чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону. Така послуга вартувала від $5 000 до $8 000. На переправників усі з них вийшли через соцмережі. Усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Львові митник організував схему незаконного перетину держкордону.

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