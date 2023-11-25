Пароль «картофель» не помог: пограничники задержали группу уклонистов

Уклонисты должны были назвать слово-пароль «картофель» при посадке в авто, которое должно было доставить их до границы со Словакией.

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали очередную группу уклонистов, которые собирались попасть за границу, используя слово-пароль, абы их не вычислили.

Как сообщает пограничная служба, они должны были назвать слово-пароль "картофель" при посадке в авто, которое должно было доставить их до границы со Словакией.

Отмечается, что указания мужчинам давали с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации. Однако это не помогло.

"Пограничники остановили проводника и 5 мужчин, которые двигались с ним в направлении Словакии, в 200 метрах от границы. Такая услуга стоила от $5 000 до $8 000. На переправителей все из них вышли через соцсети. Все задержанные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове таможенник организовал схему незаконного пересечения госграницы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.