Еврокомиссия выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов, — Урсула фон дер Ляйен

50 млн евро предоставляют на восстановление поврежденной в результате российских атак портовой инфраструктуры Украины.

Фото: Shutterstock

Европейский Союз решил предоставить Украине помощь в 50 миллионов евро. Средства будут направлены на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х (Твиттер).

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она.

В письме к Президенту Владимиру Зеленскому фон дер Ляен отметила, что улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, которые Украина поставляет на мировые рынки.