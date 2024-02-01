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  2. / Суд інфо

Голова ВС Станіслав Кравченко у Страсбурзі зустрівся із представниками інституцій Ради Європи

17:13, 1 лютого 2024
Підписано Меморандум про співробітництво між Верховним Судом і Радою Європи щодо реалізації проєкту «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду».
Голова ВС Станіслав Кравченко у Страсбурзі зустрівся із представниками інституцій Ради Європи
Джерело фото: supreme.court.gov.ua
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко відвідав Страсбург з робочим візитом, де межах візиту до Франції провів кілька зустрічей із представниками інституцій Ради Європи.

За результатами візиту підписано Меморандум про співробітництво між Верховним Судом і Радою Європи щодо реалізації проєкту «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Документ засвідчили підписами Голова ВС Станіслав Кравченко і заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Ерланд Фалк.

Так, Голова ВС і керівник Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Генерального директорату з прав людини та верховенства права РЄ Фредерік Дольт, секретар Європейської комісії Ради Європи «За демократію через право» (Венеційська комісія) Сімона Граната-Менгіні, начальник Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Клер Ові обговорили питання щодо гострої потреби у якнайшвидшому кадровому наповненні судової системи, проблемні аспекти забезпечення здійснення правосуддя в умовах війни та розгляду кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів і нових категорій справ, пов’язаних із війною, а також виконання рішень національних судів.

Станіслав Кравченко наголосив, що попри складні умови сьогодення та надмірне навантаження, зумовлене значною кількістю справ і суттєвим зменшенням кадрового складу судів, українські судді свідомі того, що судочинство має здійснюватися із чітким дотриманням гарантій, передбачених національним законодавством, і відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Під час обговорення йшлося і про необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та запровадження механізму компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок агресивної війни.

Очільник ВС висловив вдячність Раді Європи за активну допомогу й надійну підтримку України та її судової системи, зокрема під час повномасштабної війни. 

Станіслав Кравченко подякував також представникам Венеційської комісії за вагомий внесок у розвиток законодавства України та забезпечення незалежності судової влади, у тому числі й за надання експертних оцінок законопроєктів, розроблених для впровадження судової реформи в Україні. 

Крім того, сторони обговорили широкий спектр питань, пов’язаних із Планом дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова», зокрема щодо навчання українських слідчих, прокурорів та суддів.

Під час зустрічі делегації Верховного Суду із суддею Європейського суду з прав людини від України Миколою Гнатовським і юридичним консультантом ЄСПЛ Анною Остін, начальником відділу міждержавних викликів та багатосторонніх проєктів Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Тиграном Карапетяном предметом обговорення було питання щодо створення спільної платформи ЄСПЛ та ВС для обміну знаннями ­– інноваційного онлайн-інструменту пошуку актуальної практики ЄСПЛ в ключових сферах, охоплених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Ця платформа надає користувачам зручний доступ до актуальної інформації про прецедентне право Суду.

Крім того, в межах візиту відбулися зустрічі Голови ВС із Постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком, а також з представниками відділу з питань програм щодо співпраці. В зустрічі, зокрема, взяли участь Голова Управління програм співпраці Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Лілія Гретарсдоттір, начальник підрозділу з питань України, Молдови та Вірменії Управління програм співпраці Маріана Чіку, менеджер проєктів Ганна Христова та координатори проєктів підрозділу Андрій КавакінМіліца ДжунічБожена Маланчук.

Фото: supreme.court.gov.ua

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