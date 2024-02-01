Скільки чоловіків загинуло під час спроби незаконно перетнути кордон з початку вторгнення рф: відповідь ДПСУ

Андрій Демченко заявив, що від початку вторгнення рф було зафіксувано загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення рф українські прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це він сказав у коментарі Liga.net.

У нього запитали, скільки загалом чоловіків загинуло під час спроби незаконно перетнути кордон України у бік інших країн на усіх ділянках з моменту повномасштабного вторгнення рф.

«Загалом прикордонними нарядами зафіксовано 24 випадки загибелі осіб з 24 лютого 2022 року», – сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше ДПСУ повідомила, що за 2023 рік лише у річці Тиса на Закарпатті потонули близько 20 чоловіків (близько 83% від загального числа загиблих).

Ще ми писали, що на Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон.

Також повідомлялося, що прикордонники затримали групу підкорювачів Тису на шляху до Угорщини.

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