Сколько мужчин погибло при попытке незаконно пересечь границу с начала вторжения рф: ответ ГПСУ

Андрей Демченко заявил, что с начала вторжения рф была зафиксирована гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу. Об этом он сказал в комментарии Liga.net.

У него спросили, сколько мужчин погибло при попытке незаконно пересечь границу Украины в сторону других стран на всех участках с момента полномасштабного вторжения россии.

«В общей сложности пограничными нарядами зафиксировано 24 случая гибели лиц с 24 февраля 2022 года», – сказал Демченко.

Напомним, ранее ГПСУ сообщила, что за 2023 год только в реке Тиса в Закарпатье утонули около 20 мужчин (около 83% от общего числа погибших).

Еще сообщалось, что на Закарпатье владелец транспортных компаний организовал схему выезда уклонистов за границу.

Также мы писали, что пограничники задержали группу покорителей Тисы на пути в Венгрию.

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