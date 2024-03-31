У Києві на території школи демонтували пам'ятник радянському танку, фото

Пам'ятник увійшов до переліку об'єктів, пов'язаних з тоталітарним комуністичним режимом, які підлягають демонтажу.

Фото: facebook.com/victoria.mukha.5

У Святошинському районі Києва на вулиці Генерала Наумова демонтували пам'ятник радянському танку. Пам'ятник у формі башти танка був встановлений на території середньої школи № 230. Про це повідомила голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Київради Вікторія Муха на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пам'ятник увійшов до переліку пам'ятних об'єктів, пов'язаних з тоталітарним комуністичним режимом, історією та культурою СРСР, які підлягають демонтажу.

Зазначається, що цей перелік напрацьовувала робоча група на підставі звернень жителів столиці, а потім його затвердила Київрада. Тож тепер, згідно з рішенням міськради, пам'ятник демонтували.

Фото: facebook.com/victoria.mukha.5

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