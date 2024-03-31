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Дані про загиблих і закатованих в Бучі досі не є остаточними, — Нацполіція

17:20, 31 березня 2024
Досі зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області.
Дані про загиблих і закатованих в Бучі досі не є остаточними, — Нацполіція
Фото: Нацполіція
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Дані про убитих і закатованих в Бучі Київської обалсті під час російської окупації у 2022 році досі не є остаточними. Про це заявив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону.

Так, після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів. Загалом же лише у Бучанському районі Київської області було виявлено 1190 тіл.

Нєбитов зазначив, що 31 березня 2022 року поліцейські одними з перших зайшли в деокуповану Бучу та побачили увесь жах трагедії.

«Правоохоронці документували жахливі наслідки російського вторгнення - катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування. Кількість убитих і закатованих людей – не остаточна, оскільки чимало жителів зникли безвісти, їх розшук триває», - сказав він.

Зокрема, досі зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Водночас ще 180 тіл залишаються неідентифікованими.

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