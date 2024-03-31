21 500 доларів за незаконний перетин кордону з Угорщиною: на Закарпатті підозрюють двох осіб

Встановлено, що чоловіки за грошову винагороду займалися переправленням військовозобов’язаних до країн ЄС за межами офіційних пунктів пропуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двом закарпатцям повідомлено про підозру у незаконному переправленні кількох осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловіки – мешканці Берегівського та Тячівського районів – за грошову винагороду займалися переправленням військовозобов’язаних до країн ЄС за межами офіційних пунктів пропуску.

Напередодні ділки підшукали трьох «клієнтів» з інших областей, розмістили їх у готелях і готувалися переправити до Угорщини. За це отримали оплату – 21 500 доларів.

Перехід кордону мав відбуватися з території Берегівського району. Дорогою туди учасники схеми намагалися законспірувати свою діяльність, змінювали транспортні засоби та залучених водіїв.

Вчора ввечері групу чоловіків разом із переправником оперативно викрили правоохоронці. Іншого підозрюваного, який організував незаконний перетин кордону, того ж вечора затримали в м. Виноградів.

Суд вже обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внести 242 тис. грн та 181 тис. грн відповідно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.