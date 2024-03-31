21 500 долларов за незаконное пересечение границы с Венгрией: на Закарпатье подозревают двух человек

Установлено, что мужчины за денежное вознаграждение занимались переправкой военнообязанных в страны ЕС за пределами официальных пунктов пропуска.

Двум закарпатцам доложено о подозрении в незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Установлено, что мужчины – жители Береговского и Тячевского районов – за денежное вознаграждение занимались переправкой военнообязанных в страны ЕС за пределами официальных пунктов пропуска.

Накануне дельцы подыскали трех «клиентов» из других областей, разместили их в гостиницах и готовились переправить в Венгрию. За это получили оплату – 21 500 долларов.

Переход границы должен был происходить с территории Береговского района. По пути туда участники схемы пытались законспирировать свою деятельность, меняли транспортные средства и привлеченных водителей.

Вчера вечером группу мужчин вместе с переправителем оперативно разоблачили правоохранители. Другого подозреваемого, организовавшего незаконное пересечение границы, в тот же вечер задержали в г. Виноградов.

Суд уже избрал им меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 242 тыс. грн и 181 тыс. грн соответственно.

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