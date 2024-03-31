Организовали схему переправки уклонистов через границу: в Сумской области будут судить дельцов

Свои услуги дельцы оценивали в 7 000 долларов США с одного человека.

В Сумской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернопольской области и сумчанина, которые в составе организованной преступной группы за денежное вознаграждение незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, обвиняемые вместе со своим сообщником, объявленным в розыск, организовали схему выезда за границу для военнообязанных лиц.

В частности, они снабжали мужчин призывного возраста документами, которые дают законное право на пересечение государственной границы во время действия правового режима военного положения.

Свои услуги дельцы оценивали в 7 000 долларов США с одного человека. При этом каждый раз фигуранты уголовного производства меняли города, где желающие избежать мобилизации могли пересечь границу.

Так, один сумчанин при содействии обвиняемых уехал в Польшу, другой пытался уехать в Республику Молдова, однако был остановлен полицией.

В отношении еще одного сообщника обвиняемых, способствовавшего их преступной деятельности, уже идет судебное разбирательство.

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