Практика судов
  1. В Украине

Организовали схему переправки уклонистов через границу: в Сумской области будут судить дельцов

22:02, 31 марта 2024
Свои услуги дельцы оценивали в 7 000 долларов США с одного человека.
Организовали схему переправки уклонистов через границу: в Сумской области будут судить дельцов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернопольской области и сумчанина, которые в составе организованной преступной группы за денежное вознаграждение незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, обвиняемые вместе со своим сообщником, объявленным в розыск, организовали схему выезда за границу для военнообязанных лиц.

В частности, они снабжали мужчин призывного возраста документами, которые дают законное право на пересечение государственной границы во время действия правового режима военного положения.

Свои услуги дельцы оценивали в 7 000 долларов США с одного человека. При этом каждый раз фигуранты уголовного производства меняли города, где желающие избежать мобилизации могли пересечь границу.

Так, один сумчанин при содействии обвиняемых уехал в Польшу, другой пытался уехать в Республику Молдова, однако был остановлен полицией.

В отношении еще одного сообщника обвиняемых, способствовавшего их преступной деятельности, уже идет судебное разбирательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва