Організували схему переправлення ухилянтів через кордон: на Сумщині судитимуть ділків

Свої послуги ділки оцінювали в 7 000 доларів США з однієї особи.

На Сумщині правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільської області та сумчанина, які в складі організованої злочинної групи за грошову винагороду незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

Як повідомила пресслужба поліції Сумської області, обвинувачені разом зі своїм спільником, якого оголошено в розшук, організували схему виїзду за кордон для військовозобов’язаних осіб.

Зокрема, вони забезпечували чоловіків призовного віку документами, які дають законне право на перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану.

Свої послуги ділки оцінювали в 7 000 доларів США з однієї особи. При цьому кожного разу фігуранти кримінального провадження змінювали міста, де бажаючі уникнути мобілізації могли перетнути кордон.

Так, один сумчанин за сприяння обвинувачених виїхав до Польщі, інший намагався виїхати до Республіки Молдова, однак був зупинений правоохоронцями.

Стосовно ще одного спільника обвинувачених, який сприяв їхній злочинній діяльності, вже триває судовий розгляд.

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