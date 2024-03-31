Як дізнатись про наявні виконавчі провадження: роз’яснення

Українцям нагадали, як перевірити наявність виконавчих проваджень щодо себе.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, як дізнатись про наявні виконавчі провадження.

Перевірити наявність виконавчих проваджень щодо себе можна просто у додатку «Дія».

Робіть це у 3 кроки:

- завантажуєте додаток на мобільний;

- проходите ідентифікацію особи;

- переходите у меню «Послуги» вкладка «Виконавчі провадження».

Якщо щодо Вас не відкрито виконавчих проваджень - у вкладці буде зазначено, що виконавчі провадження щодо Вас сплачені або відсутні.

Якщо ж вказано, що статус виконавчого провадження «Відкрито» - це означає, що виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та можуть бути розпочаті дії з примусового стягнення вашого боргу.

Наприклад, звернення щодо стягнення заробітної плати, блокування карткових рахунків чи накладення обтяження на майно.

Статус «Примусове стягнення» означає означає, що виконавець розпочав дії з примусового стягнення вашого боргу.

Статус «Чекає на зарахування» означає, що після сплати заборгованості платіж проходить через Державну казначейську службу України та опрацьовується виконавцем. Це може зайняти кілька днів. Після зарахування платежу статус провадження зміниться на «Закрито».

Статус «Потребує уточнення» з'являється, коли у провадженні вказана сума до оплати «0» або зі знаком «-».

Статус «Зупинене провадження» означає, що дії виконавців щодо такого провадження зупинені.

Закриті провадження можуть мати один із 3 статусів:

- «завершено» - коли виконавчий документ повертається стягувачу з підстав, передбачених законом України «Про виконавче провадження»;

- «постанову скасовано» - у випадку скасування постанови про відкриття виконавчого провадження у судовому порядку;

- «закінчено» або «закрито» - означає, що боржник виконав всі дії за виконавчим провадженням.

Також доступний відкритий Єдиний реєстр боржників, де у не жимі реального часу можна перевірити інформацію щодо себе чи інших боржників.

Ще щодо отримання інформації стосовно відкриття виконавчого провадження можна звернутись до відділу ДВС в який пред’явлено виконавчий лист.

Додатково зазначається, у разів якщо Ви сторона виконавчого провадження (Стягувач чи Боржник) - копію постанови про відкриття виконавчого провадження буде надіслано для відома за адресою, яка зазначена у виконавчому документі.

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