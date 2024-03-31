Данные о погибших и замученных в Буче до сих пор не окончательны, — Нацполиция

До сих пор пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области.

Фото: Нацполиция

Данные об убитых и замученных в Буче Киевской области во время российской оккупации в 2022 году до сих пор не окончательны. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов в эфире телемарафона.

Так, после деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителя. Всего же в Бучанском районе Киевской области было обнаружено 1190 тел.

Небытов отметил, что 31 марта 2022 полицейские одними из первых зашли в деоккупированную Бучу и увидели весь ужас трагедии.

«Правоохранители документировали ужасные последствия российского вторжения – застенчивые, массовые убийства мирных граждан, разрушения. Количество убитых и замученных людей – не окончательно, поскольку многие жители пропали без вести, их розыск продолжается», - сказал он.

В частности, до сих пор пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. В то же время, еще 180 тел остаются неидентифицированными.

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