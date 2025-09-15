Гігантський горщик не витримав: у Нігерії зірвалася спроба встановити рекорд із найбільшої страви рису, фото

Шеф-кухар намагалася приготувати найбільшу страву з рису джолоф, але горщик розбився.

У Лагосі тисячі глядачів стали свідками незвичайного інциденту: під час спроби приготувати найбільшу у світі страву з рису джолоф і встановити рекорд розбився спеціально виготовлений 23-тисячелітровий горщик. Про це повідомляє ВВС.

Ініціаторкою кулінарного виклику стала 28-річна шеф-кухар та інфлюенсер Хільда Бачі, відома своїм попереднім рекордом Гіннеса за найдовший кулінарний марафон у 2023 році.

Її команда використала:

4000 кг рису,

500 коробок томатної пасти,

600 кг цибулі,

168 кг козлятини.

Приготування тривало дев’ять годин, і страву планували зважити за допомогою крана. Втім, під час підйому конструкція не витримала: одна з ніжок каструлі зламалася, а стінка вигнулася. Попри це, їжа не розсипалася.

Організатори готують фото- та відеодокази, які надішлють у Guinness World Records, щоб спробу офіційно зарахували. Організація вже привітала Бачі у соцмережах із масштабним викликом.

Приготований джолоф, який символізує національну гордість Нігерії, розділили на порції та роздали тисячам глядачів, що зібралися на подію.

«Джолоф — страва, завдяки якій Африка відома в усьому світі. Було б правильно, якби найбільший горщик цієї страви з’явився саме у Нігерії», — сказала Хільда Бачі.

Рис джолоф — традиційна страва Західної Африки, яку готують у томатному соусі з додаванням м’яса чи морепродуктів.

