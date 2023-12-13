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Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

11:33, 13 грудня 2023
Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.
Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 7 грудня вніс зміни до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу. А саме Порядок доповнено положеннями про новий субʼєкт – Верховний Суд.

Тепер можна буде вносити заставу на рахунок Верховного Суду.

Також передбачено перевірку підтвердження внесення застави на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду шляхом електронної інформаційної взаємодії між Казначейством, Державною судовою адміністрацією та Мінʼюстом за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом.

Наразі зміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 7 грудня 2023 р. №1283, опубліковані.

Зокрема визначено, що платіжна інструкція з відміткою банку про виконання надається слідчому, прокурору, суду, який здійснює кримінальне провадження, та уповноваженій службовій особі місця попереднього ув’язнення.

Інформація, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок передається Казначейством до ДСА шляхом електронної інформаційної взаємодії. Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються ДСА та Казначейством за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом та оформляються протоколом обміну інформацією.

ДСА передає до Мін’юсту інформацію, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок, шляхом електронної інформаційної взаємодії у порядку, визначеному Мін’юстом та ДСА за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом.

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення, в якому він перебуває, інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, та інформації, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок. Така перевірка не може тривати більше одного робочого дня.

Нагадаємо, що під час засідання 7 грудня Кабмін також схвалив законопроект про доброчесне лобіювання, але громадські активісти не будуть підпадати під визначення лобістів.

Автор: Наталя Мамченко 

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