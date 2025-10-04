На Закарпатті чоловік за 18 тисяч доларів хотів переправити двох ухилянтів за кордон

28-річний чоловік організував переправлення чоловіків призовного віку човном через річку Тиса до Румунії.

На Закарпатті взято під варту 28-річного чоловіка, який за 18 тисяч доларів планував переправити за кордон двох чоловіків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За матеріалами слідства, підозрюваний, намагаючись уникнути блокпостів організував переправлення двох чоловіків через річку Тиса на човні.

Йдеться про 33-річного уродженця м. Кам’янець-Подільський та 24-річного мешканця м. Запоріжжя. Уже потім чоловіки мали лісопосадками вирушити до Румунії.

За такі «послуги» організатор розраховував отримати по 9 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці затримали чоловіка на околиці с. Велятино, а осіб, які намагалися незаконно залишити територію України, неподалік річки Тиса.

Підозрюваному інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокурора Хустської окружної прокуратури слідчим суддею Хустського районного суду взято під варту 28-річного уродженця с. Яблунівка, вдруге затриманого за організацію незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до ЄС.

З урахуванням особи затриманого, судом підтримано доводи прокурора про призначення підозрюваному вищої межі альтернативного запобіжного заходу застави у розмірі майже 1 млн грн.

