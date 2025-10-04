Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті чоловік за 18 тисяч доларів хотів переправити двох ухилянтів за кордон

23:30, 4 жовтня 2025
28-річний чоловік організував переправлення чоловіків призовного віку човном через річку Тиса до Румунії.
На Закарпатті чоловік за 18 тисяч доларів хотів переправити двох ухилянтів за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті взято під варту 28-річного чоловіка, який за 18 тисяч доларів планував переправити за кордон двох чоловіків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За матеріалами слідства, підозрюваний, намагаючись уникнути блокпостів організував переправлення двох чоловіків через річку Тиса на човні.

Йдеться про 33-річного уродженця м. Кам’янець-Подільський та 24-річного мешканця м. Запоріжжя. Уже потім чоловіки мали лісопосадками вирушити до Румунії.

За такі «послуги» організатор розраховував отримати по 9 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці затримали чоловіка на околиці с. Велятино, а осіб, які намагалися незаконно залишити територію України, неподалік річки Тиса.

Підозрюваному інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокурора Хустської окружної прокуратури слідчим суддею Хустського районного суду взято під варту 28-річного уродженця с. Яблунівка, вдруге затриманого за організацію незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до ЄС.

З урахуванням особи затриманого, судом підтримано доводи прокурора про призначення підозрюваному вищої межі альтернативного запобіжного заходу застави у розмірі майже 1 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Закарпаття мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду