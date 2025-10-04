Практика судів
Що робити, якщо військовослужбовцю відмовляють у відпустці: роз’яснення юристів

20:54, 4 жовтня 2025
Юристи пояснили, що робити військовослужбовцям, якщо їм відмовляють у відпустці.
Військовослужбовці, як і цивільні працівники, мають право на відпустку. Це гарантує стаття 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які види відпусток існують, як їх оформити та як діяти у випадку відмови.

Види відпусток для військових

  • Щорічна основна
  • Соціальна:
    • у зв’язку з вагітністю та пологами — жінкам-військовослужбовцям
    • по догляду за дитиною — чоловіку або жінці за їхнім рішенням
  • За сімейними обставинами та з інших поважних причин
  • Після поранення — для лікування за висновком ВЛК
  • Додаткова відпустка — за знищену техніку або після звільнення з полону
  • Відпустка військовослужбовцям базової військової служби
  • Додаткова відпустка для учасників бойових дій (УБД)
  • У зв’язку з навчанням — для військовослужбовців віком від 18 до 25 років без вищої освіти

Тривалість щорічної відпустки

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 днів основної відпустки:

  • 15 днів — безперервна частина, яка надається обов’язково за бажанням військового;
  • ще 15 днів — якщо у підрозділі відсутні не більше ніж 30% особового складу.

Як оформити відпустку

Рапорт потрібно подати командиру за 15 днів до початку відпустки.
У ньому необхідно вказати:

  • вид і тривалість відпустки;
  • потребу в матеріальній допомозі;
  • адресу та контакти під час відпустки;
  • вид транспорту і час на проїзд;
  • прізвище військовослужбовця, на якого покладаються обов’язки під час відсутності (за потреби).

Що робити, якщо у відпустці відмовляють

  1. Звернутися до вищого командування — подати рапорт зі скаргою особисто, через канцелярію або рекомендованим листом.
  2. Звернутися до військової служби правопорядку.
  3. Зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України: 0-800-500-442 або 1512.

Куди ще можна звернутися

До Уповноваженого Президента України з прав військовослужбовців (військового омбудсмана):

  • через гарячу лінію МОУ (1512);
  • або надіслати листа за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220; електронна пошта: [email protected].

Коли варто звертатися до суду

Якщо всі внутрішні механізми захисту вичерпано, військовослужбовець має право оскаржити відмову у відпустці в адміністративному суді.

