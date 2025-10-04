Що робити, якщо військовослужбовцю відмовляють у відпустці: роз’яснення юристів

Юристи пояснили, що робити військовослужбовцям, якщо їм відмовляють у відпустці.

Військовослужбовці, як і цивільні працівники, мають право на відпустку. Це гарантує стаття 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які види відпусток існують, як їх оформити та як діяти у випадку відмови.

Види відпусток для військових

Щорічна основна

Соціальна:

у зв’язку з вагітністю та пологами — жінкам-військовослужбовцям



по догляду за дитиною — чоловіку або жінці за їхнім рішенням

За сімейними обставинами та з інших поважних причин

Після поранення — для лікування за висновком ВЛК

Додаткова відпустка — за знищену техніку або після звільнення з полону

Відпустка військовослужбовцям базової військової служби

Додаткова відпустка для учасників бойових дій (УБД)

У зв’язку з навчанням — для військовослужбовців віком від 18 до 25 років без вищої освіти

Тривалість щорічної відпустки

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 днів основної відпустки:

15 днів — безперервна частина, яка надається обов’язково за бажанням військового;

ще 15 днів — якщо у підрозділі відсутні не більше ніж 30% особового складу.

Як оформити відпустку

Рапорт потрібно подати командиру за 15 днів до початку відпустки.

У ньому необхідно вказати:

вид і тривалість відпустки;

потребу в матеріальній допомозі;

адресу та контакти під час відпустки;

вид транспорту і час на проїзд;

прізвище військовослужбовця, на якого покладаються обов’язки під час відсутності (за потреби).

Що робити, якщо у відпустці відмовляють

Звернутися до вищого командування — подати рапорт зі скаргою особисто, через канцелярію або рекомендованим листом. Звернутися до військової служби правопорядку. Зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України: 0-800-500-442 або 1512.

Куди ще можна звернутися

До Уповноваженого Президента України з прав військовослужбовців (військового омбудсмана):

через гарячу лінію МОУ (1512);

або надіслати листа за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220; електронна пошта: [email protected].

Коли варто звертатися до суду

Якщо всі внутрішні механізми захисту вичерпано, військовослужбовець має право оскаржити відмову у відпустці в адміністративному суді.

