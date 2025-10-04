Що робити, якщо військовослужбовцю відмовляють у відпустці: роз’яснення юристів

20:54, 4 жовтня 2025
Юристи пояснили, що робити військовослужбовцям, якщо їм відмовляють у відпустці.
Військовослужбовці, як і цивільні працівники, мають право на відпустку. Це гарантує стаття 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які види відпусток існують, як їх оформити та як діяти у випадку відмови.
Види відпусток для військових
- Щорічна основна
- Соціальна:
- у зв’язку з вагітністю та пологами — жінкам-військовослужбовцям
- по догляду за дитиною — чоловіку або жінці за їхнім рішенням
- За сімейними обставинами та з інших поважних причин
- Після поранення — для лікування за висновком ВЛК
- Додаткова відпустка — за знищену техніку або після звільнення з полону
- Відпустка військовослужбовцям базової військової служби
- Додаткова відпустка для учасників бойових дій (УБД)
- У зв’язку з навчанням — для військовослужбовців віком від 18 до 25 років без вищої освіти
Тривалість щорічної відпустки
Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 днів основної відпустки:
- 15 днів — безперервна частина, яка надається обов’язково за бажанням військового;
- ще 15 днів — якщо у підрозділі відсутні не більше ніж 30% особового складу.
Як оформити відпустку
Рапорт потрібно подати командиру за 15 днів до початку відпустки.
У ньому необхідно вказати:
- вид і тривалість відпустки;
- потребу в матеріальній допомозі;
- адресу та контакти під час відпустки;
- вид транспорту і час на проїзд;
- прізвище військовослужбовця, на якого покладаються обов’язки під час відсутності (за потреби).
Що робити, якщо у відпустці відмовляють
- Звернутися до вищого командування — подати рапорт зі скаргою особисто, через канцелярію або рекомендованим листом.
- Звернутися до військової служби правопорядку.
- Зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України: 0-800-500-442 або 1512.
Куди ще можна звернутися
До Уповноваженого Президента України з прав військовослужбовців (військового омбудсмана):
- через гарячу лінію МОУ (1512);
- або надіслати листа за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220; електронна пошта: [email protected].
Коли варто звертатися до суду
Якщо всі внутрішні механізми захисту вичерпано, військовослужбовець має право оскаржити відмову у відпустці в адміністративному суді.
