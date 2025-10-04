У кожному міністерстві з’явиться відповідальний за прифронтові регіони заступник

Кабінет Міністрів активізує роботу Координаційного центру з питань управління прифронтовими регіонами.

Уряд створює нову систему координації роботи з прифронтовими та тимчасово окупованими територіями. У кожному міністерстві з’явиться заступник, який відповідатиме за політику щодо регіонів, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Мова йде про 9 областей.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що підтримка прифронтових громад є одним із головних пріоритетів Уряду.

Для посилення координації Кабінет Міністрів активізує роботу Координаційного центру з питань управління прифронтовими регіонами. Центр очолить Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Відтепер у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначається заступник, який відповідатиме за політики щодо територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих регіонів», — зазначив Кулеба.

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено механізм, який передбачає призначення таких влади заступників. Він охопить усі міністерства, а також Держспецзв’язку, Державну інспекцію ядерного регулювання, НКРЕКП і Фонд державного майна.

За словами Кулеби, Центр отримає додаткові інструменти для взаємодії між міністерствами, щоб швидше ухвалювати рішення і оперативно реагувати на виклики – коли обстріли, коли потрібне швидке відновлення, коли громада потребує пального, обладнання тощо.

