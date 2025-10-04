Практика судів
  1. В Україні

У кожному міністерстві з’явиться відповідальний за прифронтові регіони заступник

20:18, 4 жовтня 2025
Кабінет Міністрів активізує роботу Координаційного центру з питань управління прифронтовими регіонами.
У кожному міністерстві з’явиться відповідальний за прифронтові регіони заступник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд створює нову систему координації роботи з прифронтовими та тимчасово окупованими територіями. У кожному міністерстві з’явиться заступник, який відповідатиме за політику щодо регіонів, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Мова йде про 9 областей.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що підтримка прифронтових громад є одним із головних пріоритетів Уряду.

Для посилення координації Кабінет Міністрів активізує роботу Координаційного центру з питань управління прифронтовими регіонами. Центр очолить Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Відтепер у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначається заступник, який відповідатиме за політики щодо територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих регіонів», — зазначив Кулеба.

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено механізм, який передбачає призначення таких влади заступників. Він охопить усі міністерства, а також Держспецзв’язку, Державну інспекцію ядерного регулювання, НКРЕКП і Фонд державного майна.

За словами Кулеби, Центр отримає додаткові інструменти для взаємодії між міністерствами, щоб швидше ухвалювати рішення і оперативно реагувати на виклики – коли обстріли, коли потрібне швидке відновлення, коли громада потребує пального, обладнання тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду