Опубликованы изменения в Порядок внесения средств на спецсчет при применении залога как меры пресечения

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, такая проверка не может длиться больше дня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 7 декабря внес изменения в Порядок внесения средств на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения. А именно Порядок дополнен положениями о новом субъекте – Верховном Суде.

Теперь можно будет вносить залог на счет Верховного Суда.

Также предусмотрена проверка подтверждения внесения залога на специальный счет территориального управления Государственной судебной администрации Украины или апелляционного суда, Высшего антикоррупционного суда, Верховного Суда путем электронного информационного взаимодействия между Казначейством, Государственной судебной администрацией и Минюстом по согласованию с Высшим антикоррупционным судом.

В настоящее время изменения, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 7 декабря 2023 г. №1283, опубликованы.

В частности, определено, что платежная инструкция с отметкой банка об исполнении предоставляется следователю, прокурору, суду, который осуществляет уголовное производство, и уполномоченному должностному лицу места предварительного заключения.

Информация, подтверждающая зачисление залога на депозитный счет, передается Казначейством в ГСА путем электронного информационного взаимодействия. Структура и форматы данных, передаваемые и принимаемые в порядке информационного взаимодействия, определяются ГСА и Казначейством по согласованию с Высшим антикоррупционным судом, Верховным Судом и оформляются протоколом обмена информацией.

ГСА передает в Минюст информацию, подтверждающую зачисление залога на депозитный счет, путем электронного информационного взаимодействия в порядке, определенном Минюстом и ГСА по согласованию с Высшим антикоррупционным судом, Верховным Судом.

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения, в котором он находится, информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, и информации, подтверждающей зачисление залога на депозитный счет. Такая проверка не может продолжаться более одного рабочего дня.

Напомним, что во время заседания 7 декабря Кабмин также одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, но общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов.

Автор: Наталя Мамченко

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