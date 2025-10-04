Практика судів
АРМА хочуть залучити до участі у судових процесах щодо арештованих активів

19:59, 4 жовтня 2025
У Верховному Суді підтримали ідею, але зазначили, що для цього потрібні зміни до процесуального законодавства.
Агентство з розшуку та менеджменту активів повинно бути не лише технічним виконавцем рішень судів, а повноцінним учасником судових процесів, пов’язаних із арештом і передачею майна. Про це заявив генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

«АРМА має бути залучене не тільки на етапі передачі йому арештованого майна. АРМА має бути залучене і до інших процедур, перебачених Кримінальним процесуальним кодексом України, для надання експертної оціни, чи можливо ефективно управляти цим майном, чи неможливо», — наголосив Дубовик.

За його словами, це дозволить уникнути ситуацій, коли в управління передається майно, яке фактично відсутнє.

Ідею підтримали і в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду. Водночас там вказали, що для цього потрібні зміни до чинного процесуального законодавства, які б юридично закріпили роль Агентства у відповідних провадженнях.

