АРМА хочуть залучити до участі у судових процесах щодо арештованих активів

У Верховному Суді підтримали ідею, але зазначили, що для цього потрібні зміни до процесуального законодавства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство з розшуку та менеджменту активів повинно бути не лише технічним виконавцем рішень судів, а повноцінним учасником судових процесів, пов’язаних із арештом і передачею майна. Про це заявив генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

«АРМА має бути залучене не тільки на етапі передачі йому арештованого майна. АРМА має бути залучене і до інших процедур, перебачених Кримінальним процесуальним кодексом України, для надання експертної оціни, чи можливо ефективно управляти цим майном, чи неможливо», — наголосив Дубовик.

За його словами, це дозволить уникнути ситуацій, коли в управління передається майно, яке фактично відсутнє.

Ідею підтримали і в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду. Водночас там вказали, що для цього потрібні зміни до чинного процесуального законодавства, які б юридично закріпили роль Агентства у відповідних провадженнях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.