Коли роботодавець має право відкликати працівника з відпустки — роз’яснення Держпраці

Повернення з відпустки можливе лише за згодою працівника та у виняткових випадках — нагальної виробничої потреби або надзвичайних обставин.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, що роботодавець має право відкликати працівника з відпустки лише за його згодою і у передбачених законом ситуаціях.

Як пояснили у відомстві, дострокове повернення з відпустки допускається лише у випадках, коли це необхідно для:

відвернення стихійного лиха чи виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;

запобігання нещасним випадкам або простою;

недопущення загибелі чи псування майна підприємства;

інших ситуацій, визначених законодавством.

Фахівці підкреслюють, що робота, виконана у період відкликання, має оплачуватися з урахуванням коштів, уже нарахованих за невикористану частину відпустки.

У відомстві наголосили: будь-яке рішення про повернення працівника з відпустки має ґрунтуватися на його добровільній згоді та чіткому дотриманні норм трудового законодавства.

