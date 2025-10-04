Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині судитимуть «чорного археолога», який намагався продати тисячолітні артефакти

23:00, 4 жовтня 2025
Чоловык знайшов у лісі руків’я щита та два наконечники списів й виставив їх на продаж.
На Львівщині судитимуть «чорного археолога», який намагався продати тисячолітні артефакти
На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який намагався незаконно продати археологічні знахідки, датовані початком ІІІ століття. Про це повідомила поліція регіону.

Слідством встановлено, що мешканець одного із сіл Стрийського району під час розкопок у лісовому масиві знайшов руків’я щита та два наконечники списів, які привласнив і виставив на продаж через інтернет-аукціон.

Експерти Національного музею історії України визначили, що знайдені предмети є археологічними цінностями з воїнського поховання пшеворської культури кінця ІІ — початку ІІІ століття та мають особливу історико-культурну вартість. Водночас такі предмети заборонено продавати чи колекціонувати приватним особам.

Артефакти вилучили та передали на зберігання до Національного музею історії України.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання - штраф від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на той самий строк.

Національна поліція поліція Львів

