Пдприємці із соціально вразливих категорій не мають пільг зі сплати єдиного податку — ДПС

Фізичні особи-підприємці, які належать до певних соціальних категорій громадян, не можуть отримати знижені ставки єдиного податку (ЄП). Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області.
Відповідно до норм Податкового кодексу України, ФОП можуть обрати одну з двох систем оподаткування:
Проте, як зазначають у податковій, глава 1 розділу XIV ПКУ не передбачає жодних пільг чи зменшення ставок ЄП для ФОП, які належать до окремих соціальних категорій — наприклад, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю чи багатодітних батьків.
Отже, усі підприємці-спрощенці сплачують єдиний податок на загальних підставах, у розмірах і строках, встановлених Податковим кодексом.
