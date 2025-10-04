Практика судів
Пдприємці із соціально вразливих категорій не мають пільг зі сплати єдиного податку — ДПС

22:29, 4 жовтня 2025
Законодавчо не передбачили зменшення встановлених ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців незалежно від приналежності особи до певної соціальної категорії громадян.
Фізичні особи-підприємці, які належать до певних соціальних категорій громадян, не можуть отримати знижені ставки єдиного податку (ЄП). Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області.

Відповідно до норм Податкового кодексу України, ФОП можуть обрати одну з двох систем оподаткування:

  • загальну систему, коли податок сплачується з чистого оподатковуваного доходу (різниця між доходом і документально підтвердженими витратами);
  • спрощену систему, за якої сплачується єдиний податок у фіксованих або відсоткових ставках, визначених законодавством.

Проте, як зазначають у податковій, глава 1 розділу XIV ПКУ не передбачає жодних пільг чи зменшення ставок ЄП для ФОП, які належать до окремих соціальних категорій — наприклад, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю чи багатодітних батьків.

Отже, усі підприємці-спрощенці сплачують єдиний податок на загальних підставах, у розмірах і строках, встановлених Податковим кодексом.

