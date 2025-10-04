Практика судів
Партія експрем'єра Андрея Бабіша здобула перемогу на виборах у Чехії, але не отримала абсолютної більшості у парламенті

21:14, 4 жовтня 2025
Рух ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Андреєм Бабішем отримає 80 місць.
Партія експрем'єра Андрея Бабіша здобула перемогу на виборах у Чехії, але не отримала абсолютної більшості у парламенті
Фото: Tomáš Blažek, MAFRA
У Чехії завершили підрахунок голосів після парламентських виборів, і за результатами опрацювання маже 100% бюлетенів рух ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Андреєм Бабішем утримує значну перевагу. Такі проміжні результати публікує IDNES.

Загалом 6 партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту.

Як вказує IDNES, рух ANO Андрея Бабіша впевнено лідирує, маючи 34,6%. SPD на чолі з Томіо Окамурою — також долає 5% бар’єр і отримує 7,8%.

До парламенту також проходять і Motoristé Філіпа Турека з 6,8%.

Коаліція SPOLU під керівництвом прем’єра Петра Фіали отримала 23,3%.

STAN і Piráti, має 11,2% та 8,9% підтримки виборців відповідно.

Чеський парламент складається з 200 депутатів, тож для формування уряду будь-якій коаліції необхідно отримати щонайменше 101 мандат.

вибори Чехія

