Держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мову ворожнечі, зокрема ненависті щодо груп осіб за ознакою національності, мови, релігії – наказ НАДС

Наказ НАДС передбачає, що держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мови ворожнечі, а саме будь-якій формі розпалювання чи поширення ненависті та насильства щодо особи чи групи осіб за певними ознаками, зокрема статі, сексуальної орієнтації, раси, етнічної приналежності, національності, мови, соціального статусу, релігії чи інших переконань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) повідомило про зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вони затверджені наказом НАДС №116-25.

Змінами правила етики доповнені новими загальними обов’язками.

Зокрема, встановлено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані у своїй поведінці не допускати поширення, схвалення або участі у мові ворожнечі, а саме будь-якій формі розпалювання, поширення або виправдання ненависті та насильства щодо особи чи групи осіб за певними ознаками, зокрема статі, сексуальної орієнтації, раси, етнічної приналежності, національності, мови, соціального статусу, релігії чи інших переконань.

Аналогічно, вони зобов’язані у своїй поведінці не допускати будь-якого принизливого, упередженого ставлення до осіб з інвалідністю, осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок, незалежно від їх стану здоров’я, участі у бойових діях, військового звання чи соціального статусу.

Змінами передбачено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть підтримати рішення чи дії РФ та окупаційної адміністрації РФ.

Йдеться також про те, що застосування систем штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків. Воно має «грунтуватися на їх відповідальному використанні, повазі до прав, свобод та гідності громадян, а також відповідати правилам етики, встановленим законодавством вимогам до обробки персональних даних та інформації з обмеженим доступом».

Крім того, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають проходити професійне навчання, зокрема з питань етики і доброчесності у порядку та строки, визначені законодавством, і постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, рівень володіння англійською чи іншою іноземною мовою тощо.

Зміни містять уточнюючі положення, як скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад.

Так, встановлено, що посадові особи місцевого самоврядування – крім посадових осіб, які займають виборні посади – у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

До змін було передбачено, що «державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів».

Уточнено, що державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, зокрема під час виборчих процесів, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

Також наказ передбачає, що при вирішенні етичних дилем, а саме у разі наявності ситуації з вибором між двома або більше можливими шляхами дій, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні керуватися цінностями, основаними на етичній поведінці, доброчесності, професійності та прозорості.

Керівники державних службовців та посадовців місцевого самоврядування повинні забезпечувати робоче середовище з високим рівнем організаційної культури та дієвими антикорупційними механізмами, професійно реагувати на етичні дилеми, які виникають у їх підлеглих, надавати своєчасні поради для доброчесного вирішення цих дилем.

Також НАДС передбачило, що держслужбовці та посадовці повинні викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття, забезпечувати викладення інформації у форматах із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.