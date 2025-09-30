Госслужащие обязаны в своем поведении не допускать язык вражды, в частности ненависти в отношении групп лиц по признаку национальности, языка, религии – приказ НАГС

Приказ НАГС предусматривает, что госслужащие обязаны в своем поведении не допускать языка вражды, а именно любой формы разжигания или распространения ненависти и насилия в отношении лица или группы лиц по определенным признакам, в частности пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) сообщило об изменениях в Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Они утверждены приказом НАГС №116-25.

Изменениями правила этики дополнены новыми общими обязанностями.

В частности, установлено, что государственные служащие и должностные лица местного самоуправления обязаны в своем поведении не допускать распространения, одобрения или участия в языке вражды, а именно любой форме разжигания, распространения или оправдания ненависти и насилия в отношении лица или группы лиц по определенным признакам, в частности пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений.

Аналогично, они обязаны в своем поведении не допускать любого унизительного, предвзятого отношения к лицам с инвалидностью, лицам, проживавшим или проживающим на временно оккупированных территориях Украины и территориях ведения боевых действий, внутренне перемещенным лицам, ветеранам и ветеранкам, независимо от их состояния здоровья, участия в боевых действиях, воинского звания или социального статуса.

Изменениями предусмотрено, что государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, в том числе во внерабочее время, должны воздерживаться от распространения информации, в частности размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, которые могут поддержать решения или действия РФ и оккупационной администрации РФ.

Речь идет также о том, что применение систем искусственного интеллекта во время выполнения должностных обязанностей. Оно должно «основываться на их ответственном использовании, уважении к правам, свободам и достоинству граждан, а также соответствовать правилам этики, установленным законодательством требованиям к обработке персональных данных и информации с ограниченным доступом».

Кроме того, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления должны проходить профессиональное обучение, в частности по вопросам этики и добропорядочности в порядке и сроки, определенные законодательством, и постоянно повышать свой культурный уровень, уровень своего профессионального развития, уровень владения английским или другим иностранным языком и тому подобное.

Изменения содержат уточняющие положения, которые отменяют требование относительно политической нейтральности для выборных должностей.

Так, установлено, что должностные лица местного самоуправления – кроме должностных лиц, занимающих выборные должности – в своей деятельности обязаны соблюдать политическую нейтральность, а именно избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов.

До изменений было предусмотрено, что «государственные служащие и должностные лица местного самоуправления в своей деятельности обязаны соблюдать политическую беспристрастность и нейтральность, а именно избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов».

Уточнено, что государственному служащему и должностному лицу местного самоуправления запрещено любым способом использовать свое служебное положение в политических целях, в частности во время избирательных процессов, в том числе для привлечения государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, работников бюджетной сферы и других лиц к участию в предвыборной агитации, акциях и мероприятиях, организуемых политическими партиями.

Также приказ предусматривает, что при решении этических дилемм, а именно в случае наличия ситуации с выбором между двумя или более возможными путями действий, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления должны руководствоваться ценностями, основанными на этическом поведении, добропорядочности, профессионализме и прозрачности.

Руководители государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления должны обеспечивать рабочую среду с высоким уровнем организационной культуры и действенными антикоррупционными механизмами, профессионально реагировать на этические дилеммы, которые возникают у их подчиненных, давать своевременные советы для добропорядочного решения этих дилемм.

Также НАГС предусмотрело, что госслужащие и должностные лица должны излагать информационные материалы и сообщения четко, лаконично и последовательно для однозначного их восприятия, обеспечивать изложение информации в форматах с применением метода упрощенного языка и в формате легкого чтения.

Автор: Наталя Мамченко

