НАГС внесло изменения в правила этического поведения госслужащих и должностных лиц местного самоуправления

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Соответствующий приказ от 20.08.2025 года №116-25 опубликовало НАГС.

Приказ предусматривает внесение изменений в Общие правила для внедрения норм поведения по следующим направлениям:

прохождение профессионального обучения, в частности по вопросам этики и добропорядочности;

этичное и ответственное применение искусственного интеллекта при выполнении должностных обязанностей;

недопустимость распространения языка вражды;

надлежащее отношение к лицам, которые проживали / проживают на временно оккупированных территориях Украины и территориях ведения боевых действий, внутренне перемещенным лицам, ветеранам и ветеранкам;

повышение культурного и профессионального уровня в части развития навыков английского языка или другого иностранного языка, необходимого для выполнения должностных обязанностей;

проявление уважения к региональной и местной символике местного самоуправления;

концептуальные подходы к решению этических дилемм;

обеспечение доступности информации при ее изложении, в частности с учетом Рекомендаций по изложению информации субъектами властных полномочий в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2023 года №1046-р.

Кроме того, изменения содержат уточняющие положения, которые отменяют требование о политической нейтральности для выборных должностей, а также корректирующие уточнения к другим нормам для их правильного и единообразного понимания.

«Соблюдение правил этического поведения является фундаментом доверия общества к власти и отражает стремление публичной службы к открытости, уважению и профессиональному развитию», - заявило НАГС.

