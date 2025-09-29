Практика судов
  1. В Украине

НАГС внесло изменения в правила этического поведения госслужащих и должностных лиц местного самоуправления

16:56, 29 сентября 2025
Приказ НАГС предусматривает внесение изменений в Общие правила для внедрения норм поведения по прохождению профессионального обучения, в том числе по вопросам этики и добропорядочности, а также этичного и ответственного применения ИИ при выполнении должностных обязанностей.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Соответствующий приказ от 20.08.2025 года №116-25 опубликовало НАГС.

Приказ предусматривает внесение изменений в Общие правила для внедрения норм поведения по следующим направлениям:

  • прохождение профессионального обучения, в частности по вопросам этики и добропорядочности;
  • этичное и ответственное применение искусственного интеллекта при выполнении должностных обязанностей;
  • недопустимость распространения языка вражды;
  • надлежащее отношение к лицам, которые проживали / проживают на временно оккупированных территориях Украины и территориях ведения боевых действий, внутренне перемещенным лицам, ветеранам и ветеранкам;
  • повышение культурного и профессионального уровня в части развития навыков английского языка или другого иностранного языка, необходимого для выполнения должностных обязанностей;
  • проявление уважения к региональной и местной символике местного самоуправления;
  • концептуальные подходы к решению этических дилемм;
  • обеспечение доступности информации при ее изложении, в частности с учетом Рекомендаций по изложению информации субъектами властных полномочий в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2023 года №1046-р.

Кроме того, изменения содержат уточняющие положения, которые отменяют требование о политической нейтральности для выборных должностей, а также корректирующие уточнения к другим нормам для их правильного и единообразного понимания.

«Соблюдение правил этического поведения является фундаментом доверия общества к власти и отражает стремление публичной службы к открытости, уважению и профессиональному развитию», - заявило НАГС.

