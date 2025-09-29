Практика судів
НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування

16:56, 29 вересня 2025
Наказ НАДС передбачає внесення змін до Загальних правил для запровадження правил поведінки щодо проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності, а також етичного та відповідального застосування ШІ під час виконання посадових обов’язків.
Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідний наказ від 20.08.2025 року №116-25 оприлюднило НАДС.

Наказ передбачає внесення змін до Загальних правил для запровадження правил поведінки щодо:

- проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності;

- етичного та відповідального застосування штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків;

- недопустимості поширення мови ворожнечі;

- належного ставлення до осіб, які проживали / проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок;

- підвищення культурного та професійного рівня в частині розвитку навичок англійської мови або іншої іноземної мови, необхідної для виконання посадових обов’язків;

- проявів поваги до регіональної та місцевої символіки місцевого самоврядування;

- концептуальних підходів до вирішення етичних дилем;

- забезпечення доступності інформації при її викладенні, зокрема з урахуванням Рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1046-р.

Крім того, зміни містять уточнюючі положення, як скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад. А також уточнюючі зміни до інших норм для правильного й однакового їх сприйняття.

«Дотримання правил етичної поведінки є фундаментом довіри суспільства до влади та відображає прагнення публічної служби до відкритості, поваги та професійного розвитку», - заявило НАДС.

