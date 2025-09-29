НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідний наказ від 20.08.2025 року №116-25 оприлюднило НАДС.
Наказ передбачає внесення змін до Загальних правил для запровадження правил поведінки щодо:
- проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності;
- етичного та відповідального застосування штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків;
- недопустимості поширення мови ворожнечі;
- належного ставлення до осіб, які проживали / проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок;
- підвищення культурного та професійного рівня в частині розвитку навичок англійської мови або іншої іноземної мови, необхідної для виконання посадових обов’язків;
- проявів поваги до регіональної та місцевої символіки місцевого самоврядування;
- концептуальних підходів до вирішення етичних дилем;
- забезпечення доступності інформації при її викладенні, зокрема з урахуванням Рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1046-р.
Крім того, зміни містять уточнюючі положення, як скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад. А також уточнюючі зміни до інших норм для правильного й однакового їх сприйняття.
«Дотримання правил етичної поведінки є фундаментом довіри суспільства до влади та відображає прагнення публічної служби до відкритості, поваги та професійного розвитку», - заявило НАДС.
