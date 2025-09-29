Практика судів
Додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони будуть виплачувати з коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА

09:50, 29 вересня 2025
Співробітники Служби судової охорони з прифронтових територій можуть отримати до 200% посадового окладу додаткової винагороди, але виплачувати її будуть за рахунок коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА.
Додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони будуть виплачувати з коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА
Фото: Служба судової охорони
Кабмін опублікував постанову №1202, якою встановлена можливість встановлення додаткової винагороди окремим категоріям співробітників Служби судової охорони до 200% посадового окладу. Водночас, визначати перелік цих співробітників має керівник територіального підрозділу Служби судової охорони.

Прикметно, що Кабмін доручив виплачувати цю додаткову винагороду за рахунок спеціального фонду бюджету, яким розпоряджається Державна судова адміністрація.

Так, постановою встановлено, що на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони, проходження служби яких здійснюється на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій, виплачується додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавки за стаж служби:

  • 50% — на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;
  • 100% — на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій;
  • 200% — на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, під час інтенсивних обстрілів (здійснення іншою державою або групою держав обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріли.

Додаткова винагорода встановлюється співробітникам Служби судової охорони щомісяця пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

Виплата додаткової винагороди забезпечується за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави у дохід держави.

Додаткова винагорода не враховується під час призначення та перерахунку пенсій за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Нарахування та сплата податків, зборів, внесків до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному законодавством як для грошового забезпечення.

Перелік співробітників Служби судової охорони, проходження служби яких здійснюється безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій), включених до переліку територій, яким встановлюється додаткова винагорода, із зазначенням місця виконання їх службових обов’язків затверджується керівником територіального підрозділу Служби судової охорони.

Перелік співробітників ССО, яким встановлюється додаткова винагорода, погоджується з відповідною районною військовою адміністрацією, а в разі її відсутності — обласною військовою адміністрацією за поданням керівника територіального підрозділу Служби судової охорони.

Керівник територіального підрозділу ССО несе персональну відповідальність згідно із законом за нецільове використання бюджетних коштів під час встановлення додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, які несуть службу безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій), включених до переліку територій, та забезпечує недопущення встановлення такої додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, які перебувають за межами відповідних територій.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

ДСА Кабінет Міністрів України Служба судової охорони

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони будуть виплачувати з коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА

Співробітники Служби судової охорони з прифронтових територій можуть отримати до 200% посадового окладу додаткової винагороди, але виплачувати її будуть за рахунок коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
