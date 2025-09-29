Дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны будут выплачивать из средств спецфонда, которым распоряжается ГСА

Сотрудники Службы судебной охраны с прифронтовых территорий могут получить до 200% должностного оклада дополнительного вознаграждения, но выплачивать его будут за счет средств спецфонда, которым распоряжается ГСА .

Фото: Служба судебной охраны

Кабмин опубликовал постановление №1202, которым установлена возможность установления дополнительного вознаграждения отдельным категориям сотрудников Службы судебной охраны до 200% должностного оклада. В то же время, определять перечень этих сотрудников должен руководитель территориального подразделения Службы судебной охраны.

Примечательно, что Кабмин поручил выплачивать это дополнительное вознаграждение за счет специального фонда бюджета, которым распоряжается Государственная судебная администрация.

Так, постановлением установлено, что на период военного положения сотрудникам Службы судебной охраны, прохождение службы которых осуществляется на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Министерством развития общин и территорий, выплачивается дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу с учетом оклада по специальным званиям и надбавки за стаж службы:

50% — на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий;

100% — на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий;

200% — на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий, во время интенсивных обстрелов (осуществление другим государством или группой государств обстрелов любыми видами оружия (вооружения) один или более раз в течение суток по территории соответствующего населенного пункта), в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили такие обстрелы.

Дополнительное вознаграждение устанавливается сотрудникам Службы судебной охраны ежемесячно пропорционально времени несения службы в расчете на месяц (без учета времени пребывания в отпуске и на лечении).

Выплата дополнительного вознаграждения обеспечивается за счет средств специального фонда Государственного бюджета, предусмотренных Государственной судебной администрации за счет судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства.

Дополнительное вознаграждение не учитывается при назначении и перерасчете пенсий по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Начисление и уплата налогов, сборов, взносов в соответствующие бюджеты осуществляется в порядке, определенном законодательством как для денежного обеспечения.

Перечень сотрудников Службы судебной охраны, прохождение службы которых осуществляется непосредственно на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, для которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий), включенных в перечень территорий, которым устанавливается дополнительное вознаграждение, с указанием места выполнения их служебных обязанностей утверждается руководителем территориального подразделения Службы судебной охраны.

Перечень сотрудников ССО, которым устанавливается дополнительное вознаграждение, согласовывается с соответствующей районной военной администрацией, а в случае ее отсутствия — областной военной администрацией по представлению руководителя территориального подразделения Службы судебной охраны.

Руководитель территориального подразделения ССО несет персональную ответственность согласно закону за нецелевое использование бюджетных средств при установлении дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, которые несут службу непосредственно на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, для которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий), включенных в перечень территорий, и обеспечивает недопущение установления такого дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, которые находятся за пределами соответствующих территорий.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

