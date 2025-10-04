Практика судів
Пенсійний фонд пояснив, які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій

21:42, 4 жовтня 2025
Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижку на житлово-комунальні послуги.
Фото: rbc.ua
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснили, на які види житлово-комунальних послуг надаються пільги учаснику бойових дій.

Види пільг, у тому числі й на житлово-комунальні послуги, які надаються учасникам бойових дій, визначено статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Особам, які мають статус «учасник бойових дій», передбачено надання 75% знижки на:

  • плату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);
  • плату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, водопостачанням та водовідведенням, вивезенням сміття) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах норм споживання;
  • вартість палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення).

Пільга на комунальні послуги надається як пільговику, так і членам його сім’ї, які проживають разом з ним:

  • дружині або чоловіку;
  • їхнім дітям (до досягнення віку 18 років);
  • неодруженим повнолітнім дітям, які мають інвалідність з дитинства І чи ІІ групи, або інвалідність І групи;
  • особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
  • непрацездатним батькам;
  • особі під опікою чи піклуванням пільговика, якщо вони проживають разом.

Пільга не надається автоматично після отримання статусу, її необхідно оформити;

Пільга надається незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

Пільги поширюються на членів сім’ї учасника бойових дій, які проживають разом з ним;

Знижка надається в межах встановлених соціальних норм житла та споживання комунальних послуг.

Щоб оформити пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій потрібно подати заяву до органу Пенсійного фонду України з усіма необхідними документами, а саме:

  • паспорт громадянина України;
  • обліковий номер платника податків;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • реквізити банківського рахунку (у форматі IBAN) для зарахування коштів;
  • номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;
  • назва організації, яка надає житлово-комунальні послуги.

Способи подання заяви:

  • особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного Фонду;
  • через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • звернувшись до органів місцевого самоврядування або військові адміністрації;
  • надіслати заяву та документи рекомендованим листом на адресу органу ПФУ;
  • онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою електронного підпису (КЕП).

