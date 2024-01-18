Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Фото: Кабмін

Уряд постановою від 16 січня 2024 р. № 37 затвердив Порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті).

Також установив, що видатки, пов’язані з виплатою грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті), здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення військовослужбовців та поліцейських, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для утримання відповідних державних органів.

Постанова буде застосовуватися у частині виплати грошової компенсації з 5 жовтня 2023 року.

Отже, Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткових відпусток членам сімей військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби (військовослужбовці) та поліцейських Національної поліції у разі їх загибелі (смерті).

Грошова компенсація за всі невикористані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 162 Закону «Про відпустки», виплачується членам сімей, зазначеним в абзаці четвертому пункту 6 статті 9 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

У разі загибелі (смерті) поліцейських грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток, а також щорічної додаткової відпустки поліцейським, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується членам їх сімей, зазначеним в абзаці третьому частини шостої статті 94 Закону «Про Національну поліцію», а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, поліцейських, які мають право на отримання грошової компенсації, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі, що вказана у свідоцтві про смерть.

Розрахунок грошової компенсації здійснюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець, поліцейський мав право на день його загибелі (смерті). Військовослужбовцям, поліцейським, які на день загибелі (смерті) перебували у розпорядженні, звільнені від посад, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді, для розрахунку грошової компенсації включаються посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці, поліцейські за останніми займаними штатними посадами.

Виплата грошової компенсації здійснюється за заявою членів сімей, складеною у довільній формі та поданою у паперовій або електронній формі на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини, органу, закладу, установи, організації за місцем проходження служби загиблих (померлих) військовослужбовців, поліцейських.

До заяви додаються копії:

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України заявника;

документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України;

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про народження військовослужбовця, поліцейського — для виплати грошової компенсації батькам;

свідоцтва про шлюб — для виплати грошової компенсації дружині (чоловікові);

свідоцтва про народження дитини — для виплати грошової компенсації дитині;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської, районної в місті (у разі утворення) ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування — для законних представників (опікунів, піклувальників) над дітьми військовослужбовця, поліцейського;

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування особи на утриманні військовослужбовця, поліцейського, — для осіб, які не були членами сім’ї військовослужбовця, поліцейського, але перебували на його утриманні;

витягу з реєстру територіальної громади — для повнолітніх дітей, які проживали разом з військовослужбовцем, поліцейським.

Командир (начальник, керівник) військової частини, органу, закладу, установи, організації протягом 15 днів з дня подання заяви приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошової компенсації, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошової компенсації обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Командир (начальник, керівник) військової частини, органу, закладу, установи, організації приймає рішення про відмову у виплаті у разі: подання заяви особами, що не зазначені в абзаці четвертому пункту 6 статті 9 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та в абзаці третьому частини шостої статті 94 Закону України»Про Національну поліцію»; подання не в повному обсязі документів, визначених пунктом 7 цього Порядку.

Прийняття рішення про відмову у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини, органу, закладу, установи, організації повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті. Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку.

У разі письмової відмови одного з членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, поліцейського від виплати грошової компенсації його частка рівномірно розподіляється між іншими членами сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, поліцейського, які мають право на її отримання.

Автор: Наталя Мамченко

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