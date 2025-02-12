«Це не повинен бути Мінськ 3.0» — очільник Пентагону під час Рамштайну окреслив позицію США щодо завершення війни в Україні

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення бойових дій і досягнення міцного миру є головним пріоритетом» — повна заява очільника Пентагону Піта Гегсета під час Рамштайну.

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Міністр оборони США Піт Гегсет виступив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі. Він зазначив наступне.

«Це моя перша контактна група з питань оборони України, і я маю честь приєднатися до всіх вас сьогодні, і я ціную можливість поділитися підходом Президента Трампа до війни в Україні.

Ми зараз знаходимося у критичному моменті. Оскільки війна наближається до третьої річниці, наше послання чітке: кровопролиття має припинитися і ця війна повинна закінчитися.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти американському народу та багатьом вашим лідерам, що припинення бойових дій і досягнення міцного миру є головним пріоритетом.

Він має намір завершити цю війну дипломатичним шляхом і залучити Росію та Україну до столу переговорів, і Міністерство оборони США допоможе досягти цієї мети.

Ми покладемо край цій руйнівній війні та встановимо міцний мир, лише об’єднавши силу союзників із реалістичною оцінкою поля бою.

Ми хочемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України, але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 24-го («pre-24 borders» – тут, вочевидь, мається на увазі до 24 лютого 2022 року – прим. ред.) є нереальною метою, гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну та спричинить ще більше страждання.

Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. Це має бути не Мінськ 3.0.

При цьому Сполучені Штати не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів.

Натомість будь-які гарантії безпеки повинні підтримуватися боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті в рамках місії, яка не є членом НАТО, і вони не повинні підпадати під дію статті 5 Статуту.

Також має бути надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення, щоб бути чіткою частиною будь-якої гарантії безпеки, що війська США не будуть розгорнуті в Україні.

Для подальшого забезпечення ефективної дипломатії та зниження цін на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент Трамп розв’язує американське виробництво енергії та заохочує інші країни робити те саме. Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе залучити Росію до столу переговорів.

Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО.

У рамках цього Європа повинна надати Україні переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги. Учасники цієї контактної групи повинні відчувати момент. Це означає пожертвувати більше боєприпасів і обладнання, використовуючи порівняльні переваги розширення вашої оборонної промислової бази і, що важливо, обговорення з вашими громадянами загрози, яка стоїть перед Європою.

Частиною цього є відверта розмова з вашим народом про те, що цю загрозу можна подолати, лише збільшивши витрати на оборону. 2% недостатньо. Президент Трамп закликав до 5%, і я погоджуюся.

Посилення вашої прихильності до власної безпеки є початковим внеском на майбутнє», зазначив він.

Також очільник Пентагону зауважив, що Сполучені Штати стикаються з непрямими загрозами всередині країни, тому зосереджуються на безпеці власних кордонів.

«Ми також стикаємося з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю, який здатний і має намір загрожувати нашій батьківщині та основним національним інтересам у внутрішньо-тихоокеанському регіоні. США віддають пріоритет стримуванню війни з Китаєм у Тихому океані, визнаючи реальність дефіциту ресурсів і роблячи компроміси щодо забезпечення ресурсами, щоб гарантувати, що стримування не провалиться. Стримування не може бути невдалим», додав він.

«У мої перші тижні на посаді міністра оборони під керівництвом президента Трампа ми побачили багатообіцяючі ознаки того, що Європа бачить цю загрозу, розуміє, що потрібно зробити, і береться за завдання. Наприклад, Швеція нещодавно оголосила про свій найбільший пакет допомоги. Ми аплодуємо їм за надання 1,2 мільярда боєприпасів та інших необхідних матеріалів. Польща вже витрачає 5% ВВП на оборону, що є зразком для континенту. І ще 14 країн спільно очолюють коаліції з питань спроможності», додав він.

«Ми просимо кожну з ваших країн посилити виконання взятих на себе зобов’язань. Ми закликаємо ваші країни та ваших громадян подвоїти зусилля та знову взяти на себе зобов’язання не лише щодо нагальних потреб безпеки України, але й для довгострокових потреб Європи на цілі захисту та стримування.

Наш трансатлантичний Альянс проіснував десятиліттями і ми повністю очікуємо, що це буде підтримуватися для майбутніх поколінь, але це вимагатиме від наших європейських союзників вийти на арену та взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.

Сполучені Штати залишаються відданими альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою.

Але Сполучені Штати більше не будуть терпіти незбалансовані відносини, які заохочують залежність, а наші відносини будуть надавати пріоритет наділення Європи відповідальністю за власну безпеку.

Нашою політикою надалі буде чесність, але лише в дусі солідарності.

Президент Трамп сподівається на спільну роботу, щоб продовжити цю відверту дискусію серед друзів і досягти миру силою разом» - підкреслив міністр оборони США.

Автор: Наталя Мамченко

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