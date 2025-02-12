«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

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Министр обороны США Пит Хегсет выступил в начале заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 февраля в Брюсселе. Он отметил следующее.

«Это моя первая контактная группа по вопросам обороны Украины, и для меня честь присоединиться ко всем вам сегодня, и я ценю возможность поделиться подходом Президента Трампа к войне в Украине.

Мы сейчас находимся в критическом моменте. Поскольку война приближается к третьей годовщине, наше послание ясно: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться.

Президент Трамп четко дал понять американскому народу и многим вашим лидерам, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира являются главным приоритетом.

Он намерен завершить эту войну по дипломатическому пути и привлечь Россию и Украину к столу переговоров, и Министерство обороны США поможет достичь этой цели.

Мы положим конец этой разрушительной войне и установим крепкий мир, только объединив силу союзников с реалистической оценкой поля боя.

Мы хотим, как и вы, суверенной и преуспевающей Украины, но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 24-го («pre-24 borders» – здесь, очевидно, имеется в виду до 24 февраля 2022 года – прим. ред.) является нереальной целью, погоня за этой иллюзорной целью лишь продолжит войну и приведет к еще большим страданиям.

Крепкий мир для Украины должен включать крепкие гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова. Это не должен быть Минск 3.0.

При этом США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Любые гарантии безопасности должны поддерживаться боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в любой момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не являющейся членом НАТО, и они не должны подпадать под действие статьи 5 Устава.

Также должно быть надежное международное наблюдение за линией столкновения, чтобы быть четкой частью любой гарантии безопасности, что войска США не будут развернуты в Украине.

Для дальнейшего обеспечения эффективной дипломатии и снижения цен на энергоносители, финансируемые российской военной машиной, президент Трамп развязывает американское производство энергии и поощряет другие страны делать то же самое. Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет привлечь Россию к переговорному столу.

Защита европейской безопасности должна быть императивом для европейских членов НАТО.

В рамках этого Европа должна предоставить Украине преимущественную часть будущей летальной и нелетальной помощи. Участники этой контактной группы должны ощущать момент. Это означает пожертвовать больше боеприпасов и оборудования, используя сравнительные преимущества расширения вашей оборонной промышленной базы и, что важно, обсуждение с вашими гражданами угрозы, стоящей перед Европой.

Частью этого является откровенный разговор с вашим народом о том, что эту угрозу можно преодолеть, только увеличив расходы на оборону. 2% недостаточно. Президент Трамп призвал к 5%, и я соглашаюсь.

Усиление вашей приверженности собственной безопасности является первоначальным вкладом на будущее», отметил он.

Также глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты сталкиваются с косвенными угрозами внутри страны, поэтому сосредотачиваются на безопасности собственных границ.

«Мы также сталкиваемся с конкурентом в виде коммунистического Китая, который способен и намерен угрожать нашему отечеству и основным национальным интересам во внутритихоокеанском регионе. США отдают приоритет сдерживанию войны с Китаем в Тихом океане, признавая реальность дефицита ресурсов и делая компромиссы по обеспечению ресурсами, чтобы гарантировать, что сдерживание не провалится. Сдерживание не может быть неудачным», – добавил он.

«В мои первые недели в должности министра обороны под руководством президента Трампа мы увидели многообещающие признаки того, что Европа видит эту угрозу, понимает, что нужно сделать, и берется за задание. Например, Швеция недавно объявила о своем крупнейшем пакете помощи. Мы аплодируем им за предоставление 1,2 миллиарда боеприпасов и других необходимых материалов. Польша уже тратит 5% ВВП на оборону, что является образцом для континента. И еще 14 стран совместно возглавляют коалиции по способности», добавил он.

«Мы просим каждую из ваших стран усилить выполнение взятых на себя обязательств. Мы призываем ваши страны и ваших граждан удвоить усилия и снова взять на себя обязательства не только относительно неотложных потребностей безопасности Украины, но и для долгосрочных потребностей Европы в целях защиты и сдерживания.

Наш трансатлантический альянс просуществовал десятилетиями, и мы полностью ожидаем, что это будет поддерживаться для будущих поколений, но это потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за безопасность на континенте.

Соединенные Штаты остаются привержены альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой.

Но Соединенные Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, поощряющие зависимость, а наши отношения будут отдавать приоритет наделению Европы ответственностью за собственную безопасность.

Нашей политикой в ​​дальнейшем будет честность, но только в духе солидарности.

Президент Трамп надеется на совместную работу, чтобы продолжить эту откровенную дискуссию среди друзей и достичь мира силой вместе», - подчеркнул министр обороны США.

Автор: Наталя Мамченко

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