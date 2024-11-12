Рада суддів схвалила Протокол роботи судів з вразливими потерпілими та свідками

Протокол спрямований на створення умов, що сприяють отриманню показань потерпілими і свідками з числа уразливих категорій за обставин, коли вони спроможні надати в суді якнайповніші докази щодо воєнних злочинів.

У понеділок, 11 листопада, в Києві відбулося засідання Ради суддів України, під час якого було схвалено Протокол для судів по роботі з вразливими потерпілими та свідками.

Протокол стосується створення відділів по роботі з вразливими учасниками судового провадження – потерпілими і свідками у пілотних судах, які розглядають велику кількість справ, пов'язаних з воєнними злочинами.

«Наразі, відповідними рішеннями Ради суддів України, пілотними судами визначено: Вишгородський районний суд Київської області, Чернігівський районний суд Чернігівської області (рішення від 11.04.2024 №9) та Ірпінський міський суд Київської області й Шевченківський районний суд міста Києва (рішення від 12.09.2024 №31). Перших три активно розглядають справи про воєнні злочини із багатьма потерпілими й свідками, а Шевченківський районний суд міста Києва є одним із найбільш завантажених судів столиці та має відповідні вільні приміщення, які можна оперативно обладнати для роботи таких відділів», - заявили у РСУ.

Загалом цей Протокол спрямований на створення умов, що сприяють отриманню показань потерпілими і свідками з числа уразливих категорій за обставин, коли вони спроможні надати в суді якнайповніші докази щодо воєнних злочинів. Також цей Протокол передбачає організаційні заходи з обмеження контактів потерпілих та свідків зі стороною захисту підсудних, представниками медіа, іншими учасниками провадження й відвідувачами суду.

У підсумку обговорення Рада суддів України схвалила Протокол для судів по роботі з вразливими потерпілими і свідками та рекомендувала пілотним судам застосовувати його в організації роботи відділів потерпілих та свідків.

В майбутньому, у разі позитивних результатів такого пілотного проєкту, буде розглянута можливість масштабування досвіду через впровадження його в інших судах України, які розглядають воєнні злочини.

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