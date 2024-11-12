Совет судей одобрил Протокол работы судов с уязвимыми потерпевшими и свидетелями

Протокол направлен на создание условий, способствующих получению показаний потерпевшими и свидетелями из числа уязвимых категорий при обстоятельствах, когда они могут предоставить в суде наиболее полные доказательства военных преступлений.

В понедельник, 11 ноября, в Киеве состоялось заседание Совета судей Украины, в ходе которого был одобрен Протокол для судов по работе с уязвимыми потерпевшими и свидетелями.

Протокол касается создания отделов по работе с уязвимыми участниками судебного производства – потерпевшими и свидетелями в пилотных судах, рассматривающих большое количество дел, связанных с военными преступлениями.

«Сейчас соответствующими решениями Совета судей Украины пилотными судами определены: Вышгородский районный суд Киевской области, Черниговский районный суд Черниговской области (решение от 11.04.2024 №9) и Ирпенский городской суд Киевской области и Шевченковский районный суд города Киева (решения от 12.09. 2024, №31). Первые три активно рассматривают дела о военных преступлениях со многими потерпевшими и свидетелями, а Шевченковский районный суд города Киева является одним из самых загруженных судов столицы и имеет соответствующие свободные помещения, которые можно оперативно оборудовать для работы таких отделов», - заявили в РСУ.

В целом, этот Протокол направлен на создание условий, способствующих получению показаний потерпевшими и свидетелями из числа уязвимых категорий при обстоятельствах, когда они способны предоставить в суде наиболее полные доказательства военных преступлений. Также этот Протокол предусматривает организационные меры по ограничению контактов потерпевших и свидетелей со стороной защиты подсудимых, представителями медиа, другими участниками производства и посетителями суда.

В итоге обсуждение Совет судей Украины одобрил Протокол для судов по работе с уязвимыми потерпевшими и свидетелями и рекомендовал пилотным судам применять его в организации работы отделов потерпевших и свидетелей.

В будущем, в случае положительных результатов такого пилотного проекта, будет рассмотрена возможность масштабирования опыта через внедрение его в других судах Украины, рассматривающих военные преступления.

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