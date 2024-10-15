Апеляційний суд змінив адмінстягнення водієві з інвалідністю за вчинення ДТП — подробиці справи

Замість позбавлення водійських прав на 6 місяців йому призначили штраф.

До апеляційного суду звернувся житель Хмельниччини зі скаргою на постанову Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, якою його визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За постановою 21 серпня 2024 року у селищі Стара Ушиця Кам`янець-Подільського району апелянт, керуючи автомобілем Audі А-4, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з Kia Soul. У результаті ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, що завдало матеріальних збитків.

Ці обставини справи чоловік визнав, проте не погодився зі стягненням, яке призначив місцевий суд – позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців та стягнутим на користь держави судовим збором.

За його словами, ще на місці автопригоди він повністю визнав свою вину й це зафіксували поліцейські. Однак у постанові місцевого суду йдеться про те, що він вину не визнав, а також – що не відшкодував шкоди потерпілій.

Апелянт звернув увагу, що має статус особи з інвалідністю І групи й відповідно до статті 13.1 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» звільнений від обов`язкового оформлення поліса страхування. Компенсація збитків потерпілій буде здійснюватися коштом Моторного (транспортного) страхового бюро України. Він повідомив МТСБУ про ДТП, тобто вжив усіх заходів для відшкодування заподіяної шкоди.

Також вказав, що автомобіль йому потрібен для повсякденного життя як людині з інвалідністю, щоб поїхати за продуктами та в лікарню за 40 км від місця проживання. До того ж він має батька з інвалідністю і матір-пенсіонерку, яким потрібна допомога в перевезенні до лікарні, ринку, аптеки.

На думку апеляційного суду, позбавивши апелянта права керувати транспортними засобами за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, суд першої інстанції застосував щодо нього адміністративне стягнення, яке за своїм видом є явно несправедливим через суворість.

«За наявності альтернативного виду стягнення у виді штрафу суд в постанові не обґрунтував підстав для обрання йому стягнення суворішого у виді позбавлення права керування транспортним засобом», – йдеться у постанові ХАС.

Окрім того, суддя визнала обґрунтованими доводи апеляційної скарги про безпідставне стягнення з винуватця ДТП, як особи з інвалідністю І групи, судового збору: відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» він належить до пільгової категорії людей, яка звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Відтак ХАС задовольнив апеляційні вимоги: змінив постанову місцевого суду – наклав на винного в аварії водія адміністративне стягнення у виді 850 гривень штрафу та виключив з мотивувальної й резолютивної частин постанови посилання на стягнення з нього на користь держави судового збору у сумі 605 гривень. У решті судове рішення залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/5773/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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