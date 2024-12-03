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Київський апеляційний суд підтвердив, що водії з категорією В мають право керувати транспортними засобами категорій С і С1

19:04, 3 грудня 2024
Під час воєнного стану водії з посвідченнями категорії В можуть керувати транспортними засобами категорій С, С1.
Київський апеляційний суд підтвердив, що водії з категорією В мають право керувати транспортними засобами категорій С і С1
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У період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. На це звернув увагу Київський апеляційний суд, який розглянув справу за апеляційною скаргою на постанову Деснянського районного суду міста Києва від 9 жовтня 2024 року.

Цією постановою громадянина П. було визнано винним у порушенні частини 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначено штраф у розмірі 2400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.

Згідно з матеріалами справи, 13 серпня 2024 року громадянин П. керував транспортним засобом «Volkswagen T46». Поліцейські склали протокол, зазначивши, що водій не мав при собі посвідчення відповідної категорії для керування цим автомобілем. Крім того, встановлено факт повторності вчиненого адміністративного правопорушення громадянином П., а саме долученою копією постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі , від 7 серпня 2024 року.

Суддею Київського апеляційного суду за матеріалами справи встановлено, що в протоколі про вчинення адміністративного правопорушення, працівниками поліції не вказано, яку саме категорію посвідчення водія повинен був мати громадянин П. для керування транспортним засобом ТЗ «Volkswagen LT46». Разом з тим,  громадянин П. мав дійсне посвідчення водія категорії В.

Так, у період дії воєнного стану, згідно зі змінами та доповненнями до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 184 «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами», згідно якого установлено, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. При цьому за змістом вказаної постанови не міститься будь-яких обмежень щодо її застосування на водіїв (в залежності від роду занять, проходження служби тощо), а відтак її чинність поширюється на усіх осіб, які мають посвідчення водія категорії B.

За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу захисника в інтересах громадянина П. задоволено. Скасовано постанову Деснянського районного суду міста Києва від 9 жовтня 2024 року та закрито провадження у справі у зв’язку з відсутності у діях громадянина П. складу адміністративного правопорушення.

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